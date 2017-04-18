Больница скорой помощи появится на правом берегу Киева

На базе Киевской городской клинической больницы №6 будет создана больница скорой помощи на правом берегу. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции больницы.

"В Киеве сегодня одна больница скорой помощи, которая расположена на левом берегу и предоставляет ургентную помощь жителям всей столице. И правильно будет создать больницу скорой помощи и на правом берегу. В больнице №6 есть все возможности для этого и все специалисты. Поэтому мы приняли решение о создании на ее базе больницы скорой помощи", — передает слова Кличко пресс-служба КГГА.

Уже начаты предпроектные работы по строительству и будут выделены деньги из бюджета, чтобы приступить к строительству.

Планируется, что больница будет принимать ургентных больных Соломенского, Святошинского и Голосеевского районов (всего около 1 млн киевлян).

Для больницы №6 уже приобрели новый компьютерный томограф. Сейчас персонал КГКБ №6 проходит обучение на компьютерном томографе, а уже со следующей недели начнется прием пациентов.