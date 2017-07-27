Больницы будут отчитываться за собранные благотворительные взносы

На этой неделе был подписан приказ Министерства здравоохранения Украины, который обязывает все медучреждения отчитываться за собранные благотворительные взносы с физических и юридических лиц.

На сегодняшний день практически в каждом учреждении здравоохранения работает благотворительный фонд, а 7 из 10 пациентов платили в него взносы. Объемы таких пожертвований — сотни миллионов гривень, однако до сих пор отчетность этих фондов о собранных средствах была недоступной и непрозрачной, говорится в сообщении Минздрава.

Руководители медицинских учреждений обязаны будут размещать отчеты ежеквартально до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом на веб-сайте заведения здравоохранения и/или на сайтах Министерства здравоохранения Автономной Республики Крым, областных структурных подразделений по вопросам здравоохранения, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

В ведомстве надеются, что этот приказ уменьшит возможность использования коррупционных схем, а благотворительные пожертвования будут использоваться по назначению.

"Благодаря приказу, можно будет реально оценить действенность финансовой и материальной помощи благотворительных фондов, о которой постоянно говорят руководители учреждений здравоохранения", — говорится в сообщении.