Больницы будут отчитываться за собранные благотворительные взносы

27 июля 2017, 12:05
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Полная отчетность для всех учреждений здравоохранения станет обязательной с 1 января 2018 года

Больницы будут отчитываться за собранные благотворительные взносы | Общество | Дело Увеличить картинку

На этой неделе был подписан приказ Министерства здравоохранения Украины, который обязывает все медучреждения отчитываться за собранные благотворительные взносы с физических и юридических лиц.

На сегодняшний день практически в каждом учреждении здравоохранения работает благотворительный фонд, а 7 из 10 пациентов платили в него взносы. Объемы таких пожертвований — сотни миллионов гривень, однако до сих пор отчетность этих фондов о собранных средствах была недоступной и непрозрачной, говорится в сообщении Минздрава.

Руководители медицинских учреждений обязаны будут размещать отчеты ежеквартально до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом на веб-сайте заведения здравоохранения и/или на сайтах Министерства здравоохранения Автономной Республики Крым, областных структурных подразделений по вопросам здравоохранения, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

В ведомстве надеются, что этот приказ уменьшит возможность использования коррупционных схем, а благотворительные пожертвования будут использоваться по назначению.

"Благодаря приказу, можно будет реально оценить действенность финансовой и материальной помощи благотворительных фондов, о которой постоянно говорят руководители учреждений здравоохранения", — говорится в сообщении.

Раздел: >
Теги: минздрав , благотворительность , коррупция

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Больницы будут отчитываться за собранные благотворительные взносы | Общество | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.88
EUR EUR - - 30.14
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 11.89
Киевская область 21.66 10.68
Львовская область 21 10.67
Читайте также
Больше в разделе Украина
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.