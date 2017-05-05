Больше половины украинцев испытывают хронический стресс из-за работы

05 мая 2017, 13:07
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Большинство украинцев связывают свои проблемы с неприятностями на работе

Больше половины украинцев испытывают хронический стресс из-за работы | Общество | Дело Увеличить картинку

Больше половины граждан Украины (64%) пребывают в состоянии эмоционального выгорания, истощение на фоне хронического стресса. В результате, украинцы теряют ощущение радости от жизни. 22% опрошенных считают основной причиной недовольство работой. Об этом свидетельствует исследование Международного кадрового портала hh.ua.

Каждый третий опрошенных украинец заявил, что находился уже в состоянии эмоционального выгорания. И только 5% украинцев заверили, что не имели такого опыта, не знают, что такое эмоциональное выгорание и есть ли какие-либо методы борьбы с данным состоянием.

Причиной стресса часто становится страх потерять работу: такие эмоции переживает каждый четвертый украинец.

"Это добавляет существенного стресса и влияет на результативность работы и ускорение процесса эмоционального выгорания. Ведь если большая часть ресурса тратится на стабилизацию внутреннего состояния, то достаточно сложно сосредоточиться на производственных задачах", — отмечают исследователи.

Следующими проблемами на работе, которые приводят к эмоциональному выгоранию, опрошенные украинцы называют:

- высокий уровень многозадачности и постоянное волнение по поводу невозможности успеть выполнить все;

- отсутствие интереса и удовольствия от выполняемой работы;

- неудовлетворенность уровнем финансового вознаграждения;

- низкий уровень мотивации.

При этом 22% опрошенных отмечают, что не ощущают интереса к своей работе. Они не испытывают желания приходить на работу и решать какие-либо вопросы и задачи, касающиеся их прямых обязанностей. Пятая часть украинцев считает, что из-за большой загруженности, а также ответственности им приходится постоянно нервничать.

А еще 18% украинцев отмечают, что главной причиной эмоционального расстройства является нехватка времени на отдых, что приводит к физическому переутомлению и эмоциональным расстройствам.

16% опрошенных считают, что их эмоциональное выгорание является следствием получения низкой заработной платы. Респонденты не готовы снижать свои требования к зарплатам. Также они говорят о потребности не только в достойной оплате труда, но и в одобрении их действий со стороны руководства.

Плохие отношения в коллективе влияют на самочувствие каждого восьмого опрошенного. Согласно данным опроса 89% украинцев стремятся к хорошим отношениям с коллегами для приятного общения, а также возможности решать рабочие задачи и выходить из нестандартных ситуаций общими усилиями.

Личная жизнь, по мнению опрошенных, минимально влияет на эмоциональное выгорание. Так, только десятая часть украинцев отмечает, что главной причиной их эмоционального выгорания являются проблемы в личной жизни. Для этой категории первоочередным являются вопросы личного характера и жизни, а рабочие неурядицы только усиливают общее состояние апатии.

В опросе Исследовательского центра Международного кадрового портала hh.ua в апреле 2017 года приняли участие 857 респондентов со всей Украины.

По материалам: "Дело"
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Теги: работа , безработица , кадры

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Больше половины украинцев испытывают хронический стресс из-за работы | Общество | Дело
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