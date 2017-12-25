Большинство украинцев не поддерживает реформы, принятые в 2017 году — опрос

Ни одна из шести реформ, предложенных президентом и правительством в 2017 году, не нашла поддержки более 25% украинских граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенные в октябре, сообщает "Зеркало недели".

Лучше всего украинцы относятся к реформе образования: 26% поддерживали, 41,8% были против, 11,7% относились безразлично, 20,5% затруднились ответить. Меньше всего граждан поддержали приватизацию государственных предприятий. К этому положительно относились 12,4% граждан, 49,9% негативно, 12,0% безразлично, 25,7% — затруднились ответить.

К медицинской реформе положительно относились 21,2% граждан, 56,9% — негативно, 6,9% — безразлично, 15,0% — затруднились ответить.

Пенсионную реформу поддерживали 19,9% респондентов, 56,9% были против, 6,9% — относились безразлично, 16,3% — затруднились ответить.

К земельной реформе положительно относились 14,6% граждан, 52,3% негативно, 10,5% — безразлично, 22,5% — затруднились ответить.

Судебную реформу поддерживали 12,6% респондентов, 49,1% были против, 11,9% — относились безразлично, 26,3% — затруднились ответить.

Опрос Центра Разумкова был проведен 6-11 октября 2017 года среди 2019 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.