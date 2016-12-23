Большой брат: Как будут проверять бизнес со следующего года

Ежегодно предприниматели и государственные контролеры тратят друг на друга немало времени, усилий и средств, что, тем не менее, не приводит к сокращению количества нарушений со стороны бизнеса или, например, повышению качества продукции. То есть, система госнадзора работает неэффективно, да еще и содержит коррупционные риски.

Задавшись целью якобы решить эти вопросы и сделать регулирование системным с четкими правилами, депутаты приняли три закона — о либерализации системы госнадзора (№ 2418а), о временном моратории на проверки бизнеса (№3153), а также об ответственности контроллеров (№2531а). Два первых безотлагательно были заблокированы в парламенте народными депутатами Юрием Левченко, Виктором Чумаком и Натальей Новак, которые предложили их отменить, ссылаясь на нарушения регламента. Тем не менее, несколько дней назад Верховная Рада успела провалить постановления, дав зеленый свет созданию новой системы госнадзора.

Что меняется

Эти три документа, в первую очередь, ограничивают и сокращают сроки проведения проверок бизнеса. Во-вторых, уменьшают количество оснований для проведения внеплановых проверок. В-третьих, обязывают контроллеров выработать четкие чек-листы вопросов. То есть, предприниматель будет наверняка знать, когда и на сколько к нему придут, а также что намерены спрашивать.

Эти общие правила впредь распространяются и на проверки по вопросам занятости населения, контроль в сфере ядерной безопасности, в сфере гражданской авиации, архитектурно-строительный и даже фискальный контроль. Тем не менее, за скобками все же остаются ряд контролирующих органов.

Новые правила не распространяются

Валютный контроль Таможенные проверки на границе Государственный экспортный контроль Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Банковский надзор Контроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции Проверки Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Отношения при проведение оперативно-розыскной деятельности, дознания, досудебного следствия и осуществлении правосудия

В течение года также должна быть разработана единая интегрированная система проверок, куда контролеры будут вносить информацию о предпринимателях, которых намерены проверять, годовые планы контроля и даже отчеты об их выполнении и так далее. В Государственной регуляторной службе говорят, что создаваться система будет не за бюджетные средства, ведь на момент принятия госбюджета-2017 закон о системе еще не был подписан президентом. "Мы уже с Всемирным Банком и проектом Евросоюза договорились и уже сейчас готовим техническое задание. Будем также искать европейскую помощь на разработку самой системы. Даже если не будет бюджетных средств, то будет техническая помощь", — поясняет глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

Кроме того, один из принятых законов до 31 декабря 2017 года продлевает мораторий на проверки бизнеса. Тем не менее, он не воспрещает внеплановые проверки в нескольких случаях, но только после согласования с Государственной регуляторной службой. Кроме того, действие моратория не распространяется на ряд контролирующих органов.

В каких случаях разрешены проверки Внеплановые проверки по собственному желанию предпринимателя Внеплановые проверки по решению суда из-за несчастного случая на предприятии Внеплановые проверки на основании жалобы физлица Плановые и внеплановые проверки безопасности и качества пищевых продуктов Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой Украины Плановые и внеплановые проверки Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам Плановые и внеплановые проверки Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку Плановые и внеплановые проверки Госслужбы по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей Плановые и внеплановые проверки Государственной фискальной службы Плановые и внеплановые проверки Государственной финансовой инспекции Плановые и внеплановые проверки Госслужбы экспортного контроля Плановые и внеплановые проверки Госинспекции ядерного регулирования Плановые и внеплановые проверки Государственной авиационной службы Проверки Нацбанка Проверки Антимонопольного комитета

Для всех остальных контролеров плановые проверки воспрещены, тем не менее, возможность проведения внеплановой гарантирована.

В чем претензии

Депутаты, которые пытались отменить законы о либерализации госнадзора и о моратории, в первую очередь жаловались на нарушения регламента во время голосования. Мол, заседание было продлено не на 15 минут, а на целых 25, а также якобы были зафиксированы факты неперсонального голосования.

Единственное замечание по существу, озвученное нардепом Юрием Левченко, касалось архитектурно-строительного контроля и его заведения под общие правила, которые сначала вводят мораторий, а в дальнейшем сокращают количество проверок.

Народный депутат остерегается, что с такими нормами невозможно будет уследить за незаконными стройками и безопасностью на них. "Градостроительную деятельность передают под этот ультралиберальный закон. В результате провести любую проверку незаконной застройки будет просто невозможно. Ведь необходимо будет получать документы, на подготовку которых иногда уходит два года. Также без решения самого субъекта проверки нельзя будет получить никакой информации, и он за это не несет никакой ответственности", — сетует Левченко.

Тем не менее, нардеп оставляет без внимания как раз факт, что возможность маневра для внеплановой проверки все же остается, если есть претензии. В свою очередь, глава Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук подчеркивает, что сейчас инструменты регулирования применяются неправильно, процедура является слишком обременительной, а позитивный эффект — куда меньший, чем негатив и риски. Глава же Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина предлагает задаться вопросом, а действительно ли контролирующие органы способствуют защите прав потребителей. "Статистика опасности и безопасности, к примеру, продуктов питания, не меняется. Она все время плохая. Мы из года в год говорим о 70% фальсификата, есть проверки или их нет", — разводит руками Ляпина.

Предостережения бизнеса

Из предпринимателей на такие изменения по большому счету жалуются только строители с производителями стройматериалов. И критика их созвучна с претензиями нардепа. Сетуют на то, что мораторий и либеральный закон оставит без защиты потребителей и позволит недобросовестным предпринимателям производить товары и предоставлять услуги низкого качества.

"Раньше производитель как ни крути боялся проверок, а потому боялся производить некачественную продукцию. Сейчас же этими законами и мораторием вы фактически развязали руки бракоделам, тем, кто не ратует за качество, а наоборот стремится путем снижения себестоимости и качества завоевать долю рынка", — жалуется исполнительный директор Ассоциации участников рынка окон и фасадов Алексей Бубнов. В качестве критерия ухудшения ситуации после введения моратория Бубнов приводит рост количества обращений в их Ассоциацию от конечных потребителей. Мол, они уже отчаялись, ибо не могут найти на рынке защиты в любом лице.

В регуляторной же службе говорят, что система контроля в том виде, в котором она существует в Украине, не решает эту проблему и точно не защищает права потребителя. "У нас главенствует патерналистское мышление. Потребитель сам не идет защищать свои права, а пишет жалобу в условный Госпотребстандарт. Что происходит дальше? Потребитель получает компенсацию? Никогда. "Компенсацию" получает как раз Госпотребстандарт. Где тут защита потребителя? Потребитель пожаловался и получил моральное удовольствие? Я считаю, это неверный путь. Потребителя необходимо защищать и компенсацию должен получать не бюджет, не Госпотребстандарт, а сам потребитель. Наше законодательство позволяет отстаивать свои права. Мы просто застряли в мышлении, что где-то сидит мудрый дядя, который от имени государства за нас все решит", — парирует глава Ксения Ляпина.

По ее мнению, сейчас контролеры с полным правом проверять всех и вся, в первую очередь, приходят к легальному бизнесу, который производит как раз качественную продукцию. Недобросовестные же предприниматели просто "отмазываются". Потому-то, отмечает Ляпина, и нужен мораторий. Ведь он, с одной стороны, позволит проверять бизнес, но только по обоснованным жалобам, а с другой стороны, выиграет время и позволит за год создать более эффективную и прозрачную систему контроля.

Предприниматели все же сомневаются, говоря, что закон требует каждое физлицо предоставить подтверждающие нарушение прав документы. "То есть человек, который купил, к примеру, окно, и построил дом, должен будет провести анализ установки окон, качество стеклопакета, проверить кирпич, цемент и их химический состав и прочие. Иначе жалоба не будет считаться обоснованной", — сетует Сергей Панченко, руководитель Ассоциации производителей строительных материалов. Тем не менее, по словам Ляпиной, достаточно будет предоставить документы, которые подтверждают, что жалобщик приобрел эти материалы. "А нарушен ли технологический цикл или характеристики, будет проверять орган. Если же жалобщик просто шел мимо и увидел, что вывеска висит неправильно, это мы будет считать необоснованной жалобой", — поясняет глава Государственной регуляторной службы.

Поможет ли презумпция

Новые правила предусматривают презумпции правоты предпринимателя. То есть, если нормы законов или нормативно-правовых актов допускают неоднозначную трактовку прав и обязанностей субъекта хозяйствования или полномочий органа госнадзора, в таком случае бизнес будет прав по умолчанию.

Как раз с налоговиками часто возникают конфликты, когда нормы неоднозначны . "Довольно частыми являются споры о том, насколько осторожным должен быть бизнес в отношениях со своими контрагентами. Периодически контролирующий орган обжалует договор в сфере госзакупок. Договор может исполняться уже много лет, могут даже быть отменены акты, которые регулировали эти закупки в свое время", — рассказывает советник судебной практики ЕПАП Украина Арсен Милютин. Тем не менее, по его словам, контролеры, да и суды тоже, довольно уверенно ссылаются на нарушения актов, которые давно не действуют. В частности, юрист отмечает, что суды или контролеры периодически применяют, к примеру, Положение Кабинета Министров Украины о закупке товаров, работ, услуг за государственные средства № 921 от 17.10.2008, которое утратило силу еще шесть лет назад. А ссылаются на этот документ, ведь договор о закупке был заключен во время действия Положения.

Также бизнесом и контролерами часто по-разному понимаются нормы закона "О рекламе". "Возможно, одним из самых ярких примеров, это вопрос, связанный с размещением вывесок, которые на самом деле не являются рекламой. Тем не менее, практически у любого бизнеса складываются непростые взаимоотношения с городскими властями, по мнению которых размещение такой вывески подпадает под действие Порядка размещения рекламы в городе Киеве", — рассказывает Александр Пащенко, партнер Адвокатской компании "Правочин".

Кроме того, согласно процедуре, в судах именно контролирующий орган должен доказывать правомерность своего решения, действия или бездействия, говорят юристы. Тем не менее, на практике это не всегда работает, и предпринимателю приходится приносить суду множество документов и объяснений, чтобы доказать свою правоту. "Должно быть наоборот: контролирующий орган должен доказывать, почему его решение, действие или бездействие соответствует законодательству", — подытоживает юрист ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Татьяна Бережная. То есть, пока суд не начнет последовательно применять такую норму, она останется всего лишь декларативной.