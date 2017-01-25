Большую часть полученных из госбюджета денег "Самопомич" потратила на СМИ и рекламу

25 января 2017, 17:55
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

28 млн из 42,6 млн грн, полученных от государства, "Самопомич" направила на СМИ, подготовку и распространение промоматериалов

Большую часть полученных из госбюджета денег Увеличить картинку

Объединение "Самопомич" в 2016 году получило 24,9 млн грн в соответствии с результатом на парламентских выборах-2014, а также еще 19,5 млн грн за соблюдение гендерной квоты среди кандидатов. Из этой суммы партия Андрея Садового использовала 42,6 млн грн, а 1,8 млн вернула в бюджет. Об этом говорится в отчете партии об использовании бюджетных средств в 2016 году.

Руководитель исполкома политсилы Олег Лаврик посетовал, что им было трудно находить средства на функционирование партийной структуры.

Больше всего средств, полученных от государства, "Самопомич" потратила на "использование СМИ, основание и обеспечение деятельности собственных средств массовой информации в соответствии с действующим законодательством Украины". На эту сферу политсила потратила 22 млн 780 тыс. грн.

Тот факт, что больше половины средств было потрачено на телеканалы и газеты, в "Самопомочи" пояснили тем, что партия обязана информировать своих избирателей о своей деятельности и доносить людям свою позицию по общественно значимым вопросам. За бюджетные деньги политсила финансировала свою газету "Самопомощь", тираж которой в конце 2016 года достиг 5 млн.

На втором месте по объемам расходов — 9,1 млн грн — обеспечение текущей деятельности партии (аренда помещений, зарплата сотрудникам…).

5,2 млн грн "Самопомич" решила направить на производство и распространение в СМИ промоматериалов.

Такую большую часть расходов на СМИ и рекламу в "Самопомочи" пояснили тем, что якобы олигархи критикуют их посредством своих медиа.

"Почти 90% медиа в Украине контролируют олигархи. После каждого нашего голосования в парламенте, которое им не нравится, на "Самопомич" выливают тонны грязи. Мы ежедневно боремся за то, чтобы пробиться к своей аудитории, донести свою позицию и постоянно опровергать многочисленные фейки, которые против нас тиражируют олигархические СМИ", — пояснил нардеп Лаврик.

Напомним, в октябре 2015 года Верховная Рада приняла закон №2123а, предусматривающий финансирование из госбюджета политических партий, преодолевших 5% барьер на парламентских выборах. Закон вступил в силу с 1 июля 2016 года.

Выдает средства политсилам Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. 1 сентября 2016 года оно распределило 391 млн грн на уставную деятельность парламентских партий.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: самопоміч

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Большую часть полученных из госбюджета денег
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.23
EUR EUR - - 29.27
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.09 12.92
Киевская область 21.73 11.61
Львовская область 21.67 12.21
Читаемые в разделе
Зачем физлиц-единщиков обязали платить ЕСВ Зачем физлиц-единщиков обязали платить ЕСВ О чем говорил Порошенко в Давосе: главные тезисы О чем говорил Порошенко в Давосе: главные тезисы В "Киевэнерго" объяснили "дорогие" платежки за декабрь В "Киевэнерго" объяснили "дорогие" платежки за декабрь
Все новости
Комментируемые
1 Сколько Украина потратила на субсидии в 2016 году 1 2 Между Великобританией и Китаем впервые проложили железнодорожный "Новый шелковый путь" 3 Порошенко хочет встретиться с Трампом в феврале 4 Киев оштрафовал 552 предприятия за неубранный снег 5 Как правительство намерено бороться с "патентным троллингом"
Все новости
Видео
 Объявлены претенденты на "Оскар": "Ла-Ла Лэнд" получил 13 номинаций
Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
Все видео
Фото
Как националисты отметили День Соборности в Киеве (фото)
Как националисты отметили День Соборности в Киеве (фото)
День соборности Украины: живая цепь на мосту Патона (фото)
День соборности Украины: живая цепь на мосту Патона (фото)
Окунуться в прорубь на Крещение: как киевляне купались в Феофании (фото)
Окунуться в прорубь на Крещение: как киевляне купались в Феофании (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.