Большую часть полученных из госбюджета денег "Самопомич" потратила на СМИ и рекламу

Объединение "Самопомич" в 2016 году получило 24,9 млн грн в соответствии с результатом на парламентских выборах-2014, а также еще 19,5 млн грн за соблюдение гендерной квоты среди кандидатов. Из этой суммы партия Андрея Садового использовала 42,6 млн грн, а 1,8 млн вернула в бюджет. Об этом говорится в отчете партии об использовании бюджетных средств в 2016 году.

Руководитель исполкома политсилы Олег Лаврик посетовал, что им было трудно находить средства на функционирование партийной структуры.

Больше всего средств, полученных от государства, "Самопомич" потратила на "использование СМИ, основание и обеспечение деятельности собственных средств массовой информации в соответствии с действующим законодательством Украины". На эту сферу политсила потратила 22 млн 780 тыс. грн.

Тот факт, что больше половины средств было потрачено на телеканалы и газеты, в "Самопомочи" пояснили тем, что партия обязана информировать своих избирателей о своей деятельности и доносить людям свою позицию по общественно значимым вопросам. За бюджетные деньги политсила финансировала свою газету "Самопомощь", тираж которой в конце 2016 года достиг 5 млн.

На втором месте по объемам расходов — 9,1 млн грн — обеспечение текущей деятельности партии (аренда помещений, зарплата сотрудникам…).

5,2 млн грн "Самопомич" решила направить на производство и распространение в СМИ промоматериалов.

Такую большую часть расходов на СМИ и рекламу в "Самопомочи" пояснили тем, что якобы олигархи критикуют их посредством своих медиа.

"Почти 90% медиа в Украине контролируют олигархи. После каждого нашего голосования в парламенте, которое им не нравится, на "Самопомич" выливают тонны грязи. Мы ежедневно боремся за то, чтобы пробиться к своей аудитории, донести свою позицию и постоянно опровергать многочисленные фейки, которые против нас тиражируют олигархические СМИ", — пояснил нардеп Лаврик.

Напомним, в октябре 2015 года Верховная Рада приняла закон №2123а, предусматривающий финансирование из госбюджета политических партий, преодолевших 5% барьер на парламентских выборах. Закон вступил в силу с 1 июля 2016 года.

Выдает средства политсилам Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. 1 сентября 2016 года оно распределило 391 млн грн на уставную деятельность парламентских партий.