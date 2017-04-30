Booking.com уже должен указывать, что Крым — это Украина

30 апреля 2017, 17:19
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Ресурс Booking.com заявил, что на сайте компании указывает принадлежность полуострова Крым Украине. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на генпрокурора Юрия Луценко

Booking.com уже должен указывать, что Крым — это Украина | Регионы | Дело Увеличить картинку

"Сегодня компания Booking.com уведомила прокуратуру АР Крым, что соответствующая информация исправлена. Сейчас на сайте при обозначении места расположения определенного объекта недвижимости в Крыму, после информации о конкретном населенном пункте указывается, что он расположен на территории государства Украина", — отметил Луценко.

В подтверждение приводятся скриншоты:

"Также компания Booking.com учла другие замечания прокуратуры и сообщила, что ею приняты дополнительные меры во исполнение санкций ЕС для предотвращения использования ее веб-сайта для осуществления поездок в Крым с туристической целью", — добавил Луценко.

Генпрокурор напомнил, что в декабря 2016 года прокуратура АР Крым начала уголовное производство по статьям 332-1 и 191 УК Украины относительно соучастия должностных лиц компании Booking.com International B.V. в помощи в использовании незаконно приобретенного имущества и в содействии в нарушении порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию АР Крым.

Как заявлял наредп Георгий Логвинский, Booking.com, который сдает места в недвижимости на аннексированном полуострове, продает путевки "даже в "отжатые" у Верховной Рады и Администрации президента санатории, воруя деньги фактически в высших органов власти Украины".

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Теги: крым , оккупация крыма , туризм

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Booking.com уже должен указывать, что Крым — это Украина | Регионы | Дело
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