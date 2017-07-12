Борьба с фиктивным НДС: С начала июля налоговая остановила лишь 1,1% накладных

12 июля 2017, 19:14
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С начала июля предприниматели зарегистрировали 3 млн 695 тыс. 078 накладных. Как рисковые за этот период система определила 40 206 накладных

Увеличить картинку Фото: Нацбанк/flickr

Система автоматической приостановки налоговых накладных, которые соответствуют критериям риска, заработала в Украине с 1 июля. По состоянию на 11 июля 157 тысяч налогоплательщиков зарегистрировали 3 млн 695 тыс. 078 накладных. По этим документам бизнес получил право на формирование налогового кредита. За этот же период система приостановила 40 206 накладных, то есть лишь 1,1% от общего количества.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов.

В Минфине сообщают, что приостановленные за этот период накладные соответствовали двух критериям риска. Во-первых, наблюдалась пересортица товаров, то есть объемы продаж не соответствовали объемам приобретения товаров. Во-вторых, в некоторых случаях, у предприятий отсутствовала лицензия, которая дает право производить и торговать подакцизными товарами.

Остановка регистрации накладной не обязательно означает ее блокирование. Если регистрация накладной приостановлена, компания в течение 365 дней должна подать в налоговую подтверждающие документы, что операция была реальной. А комиссия в главном офисе ГФС в течение пяти дней обязана дать ответ предпринимателю: блокируют его регистрацию или пропускают. Если ответа нет, то накладная регистрируется автоматически. Если же принято решение о блокировке, решение комиссии можно обжаловать в административном и судебном порядках. По словам временного главы налоговой Мирослава Продана, в ГФС уже создано специальное подразделение, которое будет рассматривать поданные жалобы на приостановку накладных.

По материалам: "Дело"
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Теги: возмещение ндс , ндс , налоговая реформа , налоговая проверка , налоговая

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