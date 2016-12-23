Борислав Береза будет представлять Украину в ПАСЕ вместо Савченко

23 декабря 2016, 08:56
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Кто будет заместителем Березы, пока неизвестно

Борислав Береза будет представлять Украину в ПАСЕ вместо Савченко | Политика | Дело Увеличить картинку

После исключения нардепа Надежды Савченко из делегации ПАСЕ представлять Украину вместо нее будет Борислав Береза. Об этом заявила народный депутат Анна Гопко в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодняшнее голосование (относительно исключения Савчено из делегации, — ред.) показывает, что на месте Савченко, это было проголосовано, будет Борислав Береза, который был ее заместителем, который эти 2 года постоянно ездил в ПАСЕ, который знает несколько иностранных языков, представлять Украину и отстаивать интересы государства", — сказала Гопко.

По ее словам, пока неизвестно, кто будет его заместителем.

"Кто будет заместителем, мы сейчас ждем, кто из фракции определится, потому что сейчас выглядит, что это квота "Народного фронта". Будем выяснять предложения и кандидатур, кто будет заместителем Березы", — отметила нардеп.

Напомним, 22 декабря Верховная Рада Украины поддержала в целом проект постановления № 5572, который предусматривает лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. За соответствующий проект проголосовали 237 народных депутатов.

Ранее стало известно, что Савченко в Минске тайно встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР".

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что эта встреча не была согласована. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров.

По материалам: 112 канал
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Теги: надежда савченко, борислав береза, пасе

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Борислав Береза будет представлять Украину в ПАСЕ вместо Савченко | Политика | Дело
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