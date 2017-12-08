Розенблат через суд добивается признания незаконной спецоперации НАБУ

08 декабря 2017, 13:18
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Предварительное судебное рассмотрение дела назначено на 30 января 2018 года

Розенблат через суд добивается признания незаконной спецоперации НАБУ | Политика | Дело Увеличить картинку

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску народного депутата Борислава Розенблата к Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Об этом говорится в сообщении Окружного административного суда города Киева.

Сообщается, что по соответствующему иску суд открыл производство. Предварительное судебное рассмотрение дела назначено на 30 января.

"Истец просит суд признать противоправными действия Национального антикоррупционного бюро, которые были согласованы с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры о проведении в отношении него оперативно-розыскных действий", — говорится в сообщении.

Также Розенблат просит суд обязать детективов НАБУ и прокуроров САП соблюдать требования действующего законодательства "по соблюдению гарантий депутатской неприкосновенности при соответствующем уголовном производстве".

Как известно, Розенблатта обвиняют в том, что он получил 200 тыс. долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобыче" спецразрешений на пользование недрами.

У следователей есть аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы.На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения добычи янтаря и освобождение от налогов лиц, которые ввозят в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.

Антикоррупционные органы заявили, что Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Спецоперацию по Розенблатту и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по прозвищу "Катерина".

19 июля правоохранители надели электронный браслет слежения на Борислава Розенблатта.

24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблатта с самолета в Германии, но затем отпустили.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец подтвердил, что Розенблат имел право выехать из Украины.

Позже в НАБУ заявили, что Розенблат хотел вывезти информацию о преступлениях и деньги.

По материалам: Украинская правда
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Теги: набу , борислав розенблат

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Розенблат через суд добивается признания незаконной спецоперации НАБУ | Политика | Дело
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