Британцы и канадцы хотят наладить в Украине производство боеприпасов

Британская Stiletto Systems Ltd. в альянсе с канадской MAGNUM и ее подразделением Waterbury Farrel, рассматривают возможность участия в возможном тендере Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) по созданию в Украине нового производства стрелковых и артиллерийских боеприпасов.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава "Stiletto-Украина" Роман Карпенко, британско-канадский альянс имеет практический опыт проектирования и строительства современных производств боеприпасов в ряде стран и готов обеспечить строительство нового завода боеприпасов в Украине.

"Stiletto Systems Ltd. в альянсе с канадской MAGNUM и ее подразделением Waterbury Farrel, заинтересованы в участии в возможном тендере МЭРТ и готовы предложить на конкурс широкий спектр стрелковых и артиллерийских боеприпасов с учетом запроса Министерства обороны и потребности ВСУ", — сообщил собеседник агентства, отметив: предложения альянса по сотрудничеству в проекте были переданы в июле для ознакомления в Кабинет министров Украины.

"Ответа из Киева на наше письмо от 17.07.17, адресованное в Кабинет министров, на сегодняшний день не получили ни в Лондоне, ни в Оттаве", — уточнил Р.Карпенко, заметив: "Вместе с тем, крайнее удивление вызвал тот факт, что отправленный в канцелярию Кабинета министров документ через два дня появился в интернете: тем самым кто-то дал повод для необоснованных обсуждений нашего обращения".

Касаясь по просьбе агентства вопроса ориентировочной стоимости проекта, с учетом озвученных украинской стороной планов его стартового финансирования, Р.Карпенко уточнил: "Цена завода может быть рассчитана на основании техзадания заказчика с указанием необходимых калибров боеприпасов и предполагаемой годовой мощности производства, не включая проектных и строительно-монтажных робот".

"Исходя из нашего опыта, по нашим оценкам, для удовлетворения потребностей украинской армии в сложившихся условиях, необходим завод мощностью до 100 млн патронов в год. Предлагаемый нами ассортимент включает стрелковые и артбоеприпасы калибром от 5,45 до 152 мм. Данную мощность могут обеспечить минимум пять производственных линий разных калибров с последующим увеличением количества линий до десяти", — отметил директор Stiletto-Украина. В этой связи он акцентировал: "Учитывая, что средняя стоимость нашей полностью автоматизированной линии производства боеприпасов составляет около $25 млн, очевидно, что для полноценного начала работы завода выделяемых украинской стороной в 2017 году на эти цели 1,4 млрд грн, или около $53 млн, согласно обнародованным главой государства планам, явно недостаточно".

Уточняя по просьбе агентства видение британско-канадским альянсом оптимальной схемы финансирования дорогостоящего проекта, Р.Карпенко сказал: "Учитывая сложное финансовое положение в Украине, считаем возможным сотрудничество частных компаний с Министерством обороны, где основным заказчиком на военные боеприпасы является само министерство".

Оценивая возможные сроки ввода нового завода в строй, собеседник агентства уточнил: "Сроки строительства будут зависеть от мощности завода, как минимум это 24 месяца".

"Определяющее значение будут иметь наличие четкой задачи по проектированию завода, наличие финансирования, выбор достойного подрядчика по строительству завода, минимизация бюрократических таможенных административных процедур, а также, по возможности, присвоение проекту статуса проекта особой важности", — уточнил директор "Stiletto-Украина", подчеркнув: "При условии соответствующего запроса от первых лиц государства, наша команда готова в кратчайшие сроки приступить к выполнению данной задачи на территории Украины".

Британская Stiletto Systems Ltd. специализируется на разработке боеприпасов и стрелкового оружия. Закрепленные в отчете ЦНИИ ВВТ ВСУ итоги проведенных в 2016 году испытаний украинскими военными бронебойных боеприпасов Stiletto подтверждают превосходство их характеристик над представленными на рынке американскими и европейскими образцами: пули калибра 5,45 мм способны поражать бронежилеты 6-го класса защиты, а также легкую бронетехнику противника.

Поставка документации на производство боеприпасов Stiletto включена в единый пакет документов по строительству патронного завода для инозаказчика.

Как сообщалось, планы по созданию в Украине в сотрудничестве с западными союзниками нового боеприпасного производства на замену утраченным мощностям Луганского патронного завода и Донецкого казенного завода химизделий были озвучены по итогам саммита Украина-НАТО в июне 2014 года в Брюсселе. По результатам проведенных "Укроборонпром" в 2014-2015 годах переговоров о сотрудничестве с известными западными компаниями-производителями боеприпасов, было подготовлено и передано на рассмотрение Кабинета министров более 10 вариантов организации нового производства. Как отмечали в госконцерне, сроки реализации планов партнерства зависят от обеспечения финансирования.

Подписанный в апреле 2017 года военными ведомствами Украины и Канады меморандум о сотрудничестве в сфере обороны, оговаривает, в том числе намерения сторон по сотрудничеству в сфере разработки и производства оборонной продукции, и рассматривается основой для перевода двустороннего ВТС на новый уровень.

Президент Петр Порошенко в июле озвучил планы строительства в Украине нового боеприпасного завода по стандартам НАТО. Закрепленное указом президента №183/2017 от 11 июля решение СНБО о дофинансировании сектора безопасности и обороны в 2017 году, предусматривает направление 1,4 млрд грн на закупку и производство боеприпасов по линии спецфонда за счет средств спецконфискаци