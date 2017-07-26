Британский суд окончательно перенес разбирательство по "долгу Януковича" на 2018 год

26 июля 2017, 13:49
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Суд удовлетворил ходатайство Украины и не будет рассматривать российский иск, пока не будет рассмотрена апелляция украинской стороны

Британский суд окончательно перенес разбирательство по Увеличить картинку

Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины по приостановке выполнения своего же решения от 29 марта этого года. Суд не будет рассматривать иск России против Украины по выплате $3 млрд "долга Януковича" до окончания апелляции украинской стороны, которую суд рассмотрит не ранее января 2018 года, сообщает Министерство финансов.

"Министерство финансов с удовольствием сообщает, что суд принял позицию Украины. Важно также, что на этом заседании английский Суд подтвердил, вопреки попыткам России установить обременительные условия для осуществления прав Украины на апелляцию, безусловное разрешение для Украины на обжалование решения в Апелляционном суде. Судья Блэр признал это именно тем случаем, когда были выполнены все пороговые условия для предоставления разрешения на апелляцию, то есть — апелляция имеет реальные шансы на успех" — говорится в релизе Минфина.

Кроме этого суд отказал доверенному лицу истца в компенсации его судебных затрат. Это также было принципиальной позицией Украины, которая настояла на том, чтобы вопрос компенсации рассматривался уже после апелляции.

Документы в английский Апелляционный суд украинская сторона подала 23 июня. Цель апелляции — обжаловать решение суда от 29 марта, которое предусматривает ускоренную процедуру рассмотрения вопроса "долга Януковича" — евробондов Украины на $3 млрд, выкупленных Россией в конце 2013 года.

Украина настаивает на нерыночном характере сделки и квалифицирует ее как "взятку президенту Януковичу за отказ от ассоциации Украины с ЕС". Суд аргументы Украины отверг, но оставил за ней право на апелляцию. В Минфине рассчитывают, что рассмотрение апелляции по этому делу начнется в январе 2018 года.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: виктор янукович , еврооблигации , суд

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Британский суд окончательно перенес разбирательство по
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.84
EUR EUR - - 30.22
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 11.89
Киевская область 21.66 10.68
Львовская область 21 10.67
Читайте также
Больше в разделе Украина
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.