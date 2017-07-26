Британский суд окончательно перенес разбирательство по "долгу Януковича" на 2018 год

Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины по приостановке выполнения своего же решения от 29 марта этого года. Суд не будет рассматривать иск России против Украины по выплате $3 млрд "долга Януковича" до окончания апелляции украинской стороны, которую суд рассмотрит не ранее января 2018 года, сообщает Министерство финансов.

"Министерство финансов с удовольствием сообщает, что суд принял позицию Украины. Важно также, что на этом заседании английский Суд подтвердил, вопреки попыткам России установить обременительные условия для осуществления прав Украины на апелляцию, безусловное разрешение для Украины на обжалование решения в Апелляционном суде. Судья Блэр признал это именно тем случаем, когда были выполнены все пороговые условия для предоставления разрешения на апелляцию, то есть — апелляция имеет реальные шансы на успех" — говорится в релизе Минфина.

Кроме этого суд отказал доверенному лицу истца в компенсации его судебных затрат. Это также было принципиальной позицией Украины, которая настояла на том, чтобы вопрос компенсации рассматривался уже после апелляции.

Документы в английский Апелляционный суд украинская сторона подала 23 июня. Цель апелляции — обжаловать решение суда от 29 марта, которое предусматривает ускоренную процедуру рассмотрения вопроса "долга Януковича" — евробондов Украины на $3 млрд, выкупленных Россией в конце 2013 года.

Украина настаивает на нерыночном характере сделки и квалифицирует ее как "взятку президенту Януковичу за отказ от ассоциации Украины с ЕС". Суд аргументы Украины отверг, но оставил за ней право на апелляцию. В Минфине рассчитывают, что рассмотрение апелляции по этому делу начнется в январе 2018 года.