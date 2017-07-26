Бывшему прокурору Дмитрию Сусу объявили подозрение — НАБУ

26 июля 2017, 14:51
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Детективы Национального антикоррупционного бюро в среду уведомили задержанного накануне в международном аэропорту "Борисполь" бывшего замначальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики — начуправления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генпрокуратуры о подозрении в совершении преступлений

Бывшему прокурору Дмитрию Сусу объявили подозрение — НАБУ | Политика | Дело Увеличить картинку

"Речь идет о завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, завладение и растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного повторно; предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины "О предотвращении коррупции", — говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Также в Бюро отметили, что в данное время решается вопрос о направлении ходатайства по избранию меры пресечения подозреваемому.

В сообщении НАБУ не приводится фамилия подозреваемого, но указывается, что его задержали вчера в аэропорту "Борисполь". Досудебное расследование по этому лицу в разных уголовных процессах детективы ведут начиная с апреля 2016 года.

Журналист-расследователь Денис Бигус вчера сообщил, что задержанный экс-прокурор это Дмитрий Сус, который в 2016 году занимал должность начальника управления Генпрокуратуры по расследованию уголовных производств в сферах государственной службы и собственности.

Он "отличился" в конфликте с НАБУ по делу с прослушкой.

В ноябре прошлого же года стало известно, что генпрокурор привлек Суса к дисциплинарной ответственности за ложь в декларации и анкете добропорядочности (у него обнаружили люксовое авто, оформленное на бабушку).

Юрий Луценко 14 апреля 2017 года уволил Дмитрия Суса из органов прокуратуры.

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Теги: набу , антикоррупционное бюро , генпрокуратура

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Бывшему прокурору Дмитрию Сусу объявили подозрение — НАБУ | Политика | Дело
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