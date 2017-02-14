Бывший депутат Госдумы, давший показания по Януковичу, получил украинское гражданство

14 февраля 2017, 14:17
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Когда в конце прошлого месяца Денис Вороненков давал ГПУ показания по делу Виктора Януковича, он уже имел гражданство Украины

Бывший депутат Госдумы, давший показания по Януковичу, получил украинское гражданство | Политика | Дело Увеличить картинку

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, уехавший в Украину вместе с супругой Марией Максаковой — оперной певицей и экс-депутатом от "Единой России", получил украинское гражданство. Об этом он сообщил в интервью "Цензор.нет".

"4 декабря закончились мои полномочия депутата Государственной думы, а 6 декабря я стал гражданином Украины", — сказал Вороненков.

Вороненков сравнил политическую ситуацию в России с положением дел "в нацистской Германии Гитлера".

"Все знали, что он уничтожает евреев, но продолжали с ним сотрудничать многие годы, делая вид, что ничего не происходит. Целое государство сошло с ума именно в псевдопатриотическом угаре. Многие вещи сейчас тождественны в России", — считает бывший коммунист.

Вороненков не был рядовым депутатом в Госдуме. В декабре 2014 года следователи направили в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по "рейдерскому захвату здания в центре Москвы". Якобы Вороненков подыскал покупателя для особняка, за что получил авансовое вознаграждение в размере $100 тысяч.

Сам же Вороненков в интервью рассказал, что в начале 2000-х годов, работая в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков под руководством Виктора Черкесова, занимался делом "Трех китов" о контрабанде итальянской мебели. В результате было уволено 16 генералов ФСБ, а также ряд связанных с ними сотрудников прокуратуры, сказал экс-депутат.

"И вот по одному из дел мы доказали, что контрабандистами непосредственно являются высокопоставленные руководители ФСБ, которые доставляли грузы прямо на адрес своей воинской части. На этом зарабатывали миллиарды долларов на протяжении многих лет… Но результаты оказались неожиданными — довести расследование до конца нам не удалось. Многие мои сослуживцы, которые принимали участие в разработке, были арестованы ФСБ по надуманным обвинениям, а сам Наркоконтроль был по сути разгромлен", — добавил Вороненков.

По его словам, развалом дел против руководства ФСБ занимался начальник шестой службы УСБ ФСБ Олег Феоктистов, который сейчас возглавляет службу безопасности "Роснефти".

Вороненков уверен, что покушение на него в 2007 году организовали "сотрудники Феоктистова". После этого он уволился из ФСКН и пошел на выборы в Госдуму от КПРФ. В 2012 году он пытался стать аудитором Счетной палаты, но УСБ ФСБ, по словам Вороненкова, не позволило ему занять эту должность.

Депутат оценил правосудие в России "хуже" стандартов 1937 года. "При Сталине люди в основном осуждались по 58-й статье по политическим делам. Но по всем остальным общеуголовным было 20% оправдательных приговоров. Сейчас в России менее 0,5% оправдательных приговоров", — объяснил он свою позицию.

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Теги: госдума , россия

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Бывший депутат Госдумы, давший показания по Януковичу, получил украинское гражданство | Политика | Дело
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