Бывший нардеп Артеменко проиграл суд по лишению его гражданства

02 октября 2017, 12:47
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Указ президента о лишении Андрея Артеменко гражданства признан законным

Бывший нардеп Артеменко проиграл суд по лишению его гражданства | Политика | Дело Увеличить картинку

Высший административный суд Украины признал законным указ президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства бывшего народного депутата Андрея Артеменко.

"В удовлетворении административного иска (Артеменко) ... отказать", — объявил председательствующий судья Игорь Олендер.

Таким образом, суд постановил полностью отказать Артеменко в удовлетворении иска, в частности, отказался признать незаконным и отменить указ президента о лишении его гражданства.

За что Артеменко лишили гражданства

В феврале 2017 года газета New York Times сообщила, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта в Донбассе. Среди прочего план предусматривал проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из восточной Украины".

Органы прокуратуры открыли уголовное производство против Артеменко за антигосударственные действия в сотрудничестве с РФ.

20 февраля парламентская фракция Радикальной партии Олега Ляшко решила исключить депутата Артеменко из своего состава.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Артеменко документально подтвердил прокуратуре, что имеет гражданство Канады, помимо украинского гражданства.

21 апреля Генпрокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины Артеменко ввиду того, что в ходе расследования уголовного производства по ст. 111 (государственная измена) УК Украины было собрано достаточно документов, указывающих на то, что Артеменко получил гражданство Канады и имеет паспорт гражданина Канады.

В Радикальной партии Олега Ляшко обнародовали копию указа президента Порошенко от 29 апреля о прекращении гражданства Украины Артеменко. Это означало также потерю статуса народного депутата.

Артеменко обжаловал в ВАСУ решение президента Украины прекратить его гражданство. 11 мая ВАСУ открыл производство к президенту Украины Порошенко об отмене указа главы государства в части прекращения его гражданства.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: гражданство , административный суд

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Бывший нардеп Артеменко проиграл суд по лишению его гражданства | Политика | Дело
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