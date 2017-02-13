Часть команды Евровидения-2017 покинула проект

Исполнительные продюсеры Евровидения-2017 Виктория Романова, Александр Харебин и часть команды официально заявили, что покидают этот проект и прекращают работу над подготовкой к проведению конкурса.

Об этом говорится в официальном заявлении команды "Евровидение", подписанном 13 февраля 2017 года, сообщает сайт "Общественное вещание".

"Мы, команда "Евровидение", для которых этот Конкурс стал не только частью нашей работы, но и частью жизни, официально сообщаем, что мы уходим из этого проекта и прекращаем работу над подготовкой к проведению Конкурса", — говорится в заявлении, которое разместил Хаберин в Facebook.

Свое решение они объясняют тем, что в декабре 2016 года, после подтверждения от Европейского вещательного союза, что песенный конкурс действительно состоится в Киеве, у них "забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя Конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов "Евровидения" в Украине".

"Мы неоднократно письменно и устно сообщали об этом руководство НТКУ (ПАО "НОТУ"), руководство Госкомтелерадио, представителей Кабмина, мы пытались найти компромиссные решения и прилагали все усилия для дальнейшей реализации проекта. За это время, кроме презентации результатов работы нашей команды, проведенной за период сентябрь — декабрь 2016 года, новое руководство Конкурса не провело ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки", — пишут авторы заявления.

"Предложенная нам новая структура управления Конкурсом, отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над Конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров — все это, на наш взгляд, мешает качественной и своевременной подготовке к проведению Конкурса в Украине", — отмечается в заявлении.

Руководство НТКУ планирует в 18:30 провести пресс-конференцию, на которой прокомментирует заявление части команды об уходе из проекта.

Напомним, 15 декабря 2016 года заместителем гендиректора Национальной телекомпании Украины был назначен Павел Грицак, который стал ответственным за производство музыкальных, спортивных программ, документальных фильмов, подготовку к песенному конкурсу "Евровидение-2017", а также за коммерческую деятельность НСКУ.

Павел Грицак — украинский бизнесмен, журналист и кинопродюсер, медиаменеджер, член оргкомитета Евровидения-2017. В 2002-2005 годах работал в НТКУ директором Дирекции международных отношений, организовывал совместную работу телекомпании с международными организациями, трансляции Олимпийских игр и Евро-2004, первые трансляции украинских телепрограмм за рубежом, первую трансляцию в Украине Евровидения-2002. В 2005-2007 годах работал на должности вице-президента НТКУ и исполнительного продюсера Евровидения-2005. В 2007-2016 годах работал в медиабизнесе.