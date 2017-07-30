Часть Контрактовой площади и ул. Сагайдачного станут пешеходными с 1 августа

1 августа, городские власти Киева намерены ввести некоторые ограничения для движения и парковки автотранспорта в исторической части города — Контрактовая площадь и улица Сагайдачного станут пешеходными на отдельных участках. Об этом сообщается на официальной странице городского головы Киева Виталия Кличко в Facebook.

В частности, вместо парковочного пространства станет пешеходным участок перед Киево-Могилянской академией. Отрезок ул. Сагайдачного от Контрактовой площади до перекрестка с ул. Андреевской также станет пешеходным. Для автомобилей выделят проезд с ул. Ильинской до ул. Сковороды, а также обустроят небольшую парковку.

"С 1 августа часть Подола станет одной большой пешеходной зоной… Подол — историческая зона. В эту часть города приходят не только многие киевляне, но и гости Киева, прогуляться по старому городу, посетить кафе, маленькие ресторанчики. Было много обращений и петиций с просьбой сделать Подол пешеходной зоной", — пояснил решение городских властей В. Кличко.

Напомним, что с 25 июня 2016 года пешеходной улицей был объявлен Андреевский спуск. Однако, спустя год количество автомобилей, паркующихся и проезжающих по исторической улице, стало возрастать. В КП "Поділ-благоустрій", ответственном за допуск автотранспорта на Андреевский спуск, заявляли о намерении установки в июне 2017 года новой, более совершенной, системы пропуска автомобилей для решения проблемы.

Столичные власти планируют обновить киевский фуникулер и построить канатную дорогу от арки Дружбы народов до Труханова острова (еще одна станция канатной дороги планируется на Почтовой площади). С целью изучения возможности участия в строительстве канатной дороги, Киев уже посетило руководство австрийской компании Doppelmayr.

Кроме того, ранее была обнародована информация о том, что на Контрактовой площади во время реконструкции в 2018 году перенесут трамвайные пути с улицы Спасской на улицу Григория Сковороды. Это даст возможность организовать разворотное кольцо большого радиуса для новых трамваев.