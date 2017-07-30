Часть Контрактовой площади и ул. Сагайдачного станут пешеходными с 1 августа

30 июля 2017, 13:30
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Вместо парковочного пространства станет пешеходным участок перед Киево-Могилянской академией. Отрезок ул. Сагайдачного от Контрактовой площади до перекрестка с ул. Андреевской также станет пешеходным

Часть Контрактовой площади и ул. Сагайдачного станут пешеходными с 1 августа | Киев | Дело Увеличить картинку

1 августа, городские власти Киева намерены ввести некоторые ограничения для движения и парковки автотранспорта в исторической части города — Контрактовая площадь и улица Сагайдачного станут пешеходными на отдельных участках. Об этом сообщается на официальной странице городского головы Киева Виталия Кличко в Facebook.

В частности, вместо парковочного пространства станет пешеходным участок перед Киево-Могилянской академией. Отрезок ул. Сагайдачного от Контрактовой площади до перекрестка с ул. Андреевской также станет пешеходным. Для автомобилей выделят проезд с ул. Ильинской до ул. Сковороды, а также обустроят небольшую парковку.

"С 1 августа часть Подола станет одной большой пешеходной зоной… Подол — историческая зона. В эту часть города приходят не только многие киевляне, но и гости Киева, прогуляться по старому городу, посетить кафе, маленькие ресторанчики. Было много обращений и петиций с просьбой сделать Подол пешеходной зоной", — пояснил решение городских властей В. Кличко.

Напомним, что с 25 июня 2016 года пешеходной улицей был объявлен Андреевский спуск. Однако, спустя год количество автомобилей, паркующихся и проезжающих по исторической улице, стало возрастать. В КП "Поділ-благоустрій", ответственном за допуск автотранспорта на Андреевский спуск, заявляли о намерении установки в июне 2017 года новой, более совершенной, системы пропуска автомобилей для решения проблемы.

Столичные власти планируют обновить киевский фуникулер и построить канатную дорогу от арки Дружбы народов до Труханова острова (еще одна станция канатной дороги планируется на Почтовой площади). С целью изучения возможности участия в строительстве канатной дороги, Киев уже посетило руководство австрийской компании Doppelmayr.

Кроме того, ранее была обнародована информация о том, что на Контрактовой площади во время реконструкции в 2018 году перенесут трамвайные пути с улицы Спасской на улицу Григория Сковороды. Это даст возможность организовать разворотное кольцо большого радиуса для новых трамваев.

По материалам: Центр транспортных стратегий
Раздел: >
Теги: киев , виталий кличко

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Часть Контрактовой площади и ул. Сагайдачного станут пешеходными с 1 августа | Киев | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.92
EUR EUR - - 30.4
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 11.92
Киевская область 21.63 10.98
Львовская область 21 11.06
Читаемые в разделе
В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив Опубликован список победителей конкурса в Верховный Суд: активисты заявили о победе старых судей Опубликован список победителей конкурса в Верховный Суд: активисты заявили о победе старых судей День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото) День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото)
Все новости
Комментируемые
1 Украина координирует поисково-спасательную операцию по затонувшему кораблю, который вез зерно из Крыма 2 На Донбассе не конфликт, а война — спецпредставитель Госдепа США Фолькер 3 Какие возможности дает новое мобильное приложение для абитуриентов 4 Что может повлиять на очередной раунд Минского процесса 5 В луцком отеле ночью вспыхнул пожар
Все новости
Видео
 В луцком отеле ночью вспыхнул пожар
Все видео
Фото
В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив
В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив
День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото)
День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.