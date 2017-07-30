Часть троллейбусов изменят маршрут из-за ремонта дорог

В связи с асфальтированием проезжей части Воздухофлотского проспекта с 30 июля по 1 августа вносятся изменения в работу ряда троллейбусов.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, из-за ремонта части Воздухофлотского проспекта (от ул. Черновола до Соломенской площади) изменит движение ночной троллейбус № 92н с 21:00 30 июля до 7:00 31 июля и с 21:00 31 июля до 7:00 1 августа.

На указанный период движение троллейбусов № 92н организовано по маршруту: "проспект Свободы — ул. Щербакивского — ул. Победы — б-р Шевченко — пер. Аллы Горской (остановка троллейбусов "Академия адвокатуры Украины")" и в обратном направлении: "б-р Тараса Шевченко — ул. Победы" и далее по действующей трассе.

Также в связи с асфальтированием проезжей части пр. Воздухофлотского (от путепровода до Соломенской площади) с 21:00 30 июля до 7:00 31 июля и с 21:00 31 июля до 7:00 1 августа изменят движение троллейбусы №№ 8, 9, 17, 19, 33.

Маршрут № 8 будет курсировать по маршруту "Ст. м. Площадь Льва Толстого — б-р Тараса Шевченко — ул. Победы — Воздухофлотский путепровод".

Маршрут № 9: "Аэропорт "Киев" — пр-т Воздухофлотский — ул. Антонова — площадь Космонавтов — ул. Ереванская — ул. Курская — просп. Воздухофлотский- аэропорт "Киев".

Маршрут № 17 будет курсировать следующим образом: "площадь Космонавтов — ул. Ереванская — ул. Курская — Воздухофлотский просп. — ул. Антонова — площадь Космонавтов".

Маршрут № 19 — по маршруту "ул. Ольжича — Воздухофлотский путепровод".

Маршрут № 33: "Минский массив — Воздухофлотский путепровод".

Кроме того, увеличивается режим работы автобусов маршрута № 119 "ул. Смолича — Севастопольская площадь — пр. Воздухофлотский — Контрактовая площадь".