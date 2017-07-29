Часть здания КГГА Кличко хочет отдать под общественное пространство

29 июля 2017, 15:50
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Мэр Киева Виталий Кличко хочет отдать два этажа здания Киевской городской государственной администрации под общественное пространство

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Мэр Киева Виталий Кличко намерен сделать первый и второй этажи Киевской городской государственной администрации (КГГА) общественным пространством.

"Мы открыли первый и второй этажи мэрии. Теперь обустраиваем здесь общественное пространство. Сюда можно будет прийти на прием и в комфортных условиях получить необходимые услуги. Появится также детская игровая комната", — сказал Кличко в интервью телеканалу "Киев", сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно проекту, с первого этажа уберут перегородки, помещение превратится в "свободное единое пространство". Здесь также создадут игровую зону для детей посетителей Киевсовета, организуют современную систему безопасности и видеонаблюдения.

Также обустроят зоны для проведения лекций, пресс-конференций, общественных сборов и других публичных мероприятий.

По словам Кличко, столичная громада должна понимать, что власть не прячется и не строит новых заборов, а вместе с жителями города разрабатывает планы по дальнейшему развитию Киева.

"Мы делаем все для того, чтобы столичная власть была максимально открытой, прозрачной в своей работе и понятной для людей", — сказал он.

Мэр напомнил, что власти Киева уже сделали открытым бюджет города, и сейчас каждый может увидеть, какие средства поступают туда и каким образом они используются. Кроме того, открытой является информация о проведении тендеров, аукционов, работы комиссий Киевсовета и т.д. "Прозрачность и открытость — это лучший путь предотвратить коррупцию", — считает Виталий Кличко.

По материалам: "Дело"
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Теги: виталий кличко , кгга , киев , общество

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