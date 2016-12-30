Чего хотят украинские олигархи от политики

Виктор Пинчук

"Хотя Крым является территорией Украины, этот вопрос не должен стать на пути сделки для достижения мира на востоке Украины. Мир важен для сохранения человеческих жизней, а также для достижения Украиной должного уровня экономического развития. На это потребуется от 15 до 20 лет. Тогда Крым сам захочет вернуться в Украину, как Восточная Германия хотела в Западную", — пишет Пинчук в своей колонке в WSJ.

К тому же он призвал отказаться на некоторое время от вступления в ЕС и НАТО, а также провести выборы на территории оккупированных территорий ОРДЛО.

Казалось бы, почему украинский олигарх, у которого есть связи со многими политиками в разных странах мира, предлагает пойти на уступки Российской Федерации.

Ответ на этот вопрос лежит в предпринимательской деятельности Виктора Пинчука и его группе "Интерпайп", специализирующейся на производстве труб и колес для железнодорожного транспорта.

Еще в 2014 году "Интерпайп" экспортировала в Российскую Федерацию 27% своей продукции. В 2015 году — всего 10%.

"В нашем бизнес-плане на 2015 год нет поставок в Россию. Девальвация рубля и антидемпинговые пошлины сделали поставки на этот рынок нерентабельными", — отмечал директор по финансам и экономике компании Денис Морозов.

Отказ от российского рынка негативно повлиял на показатели компании.В 2015 году металлургический завод "Интерпайп Сталь" выплавил 594 тыс тонн стали. Это 67% объема 2014 г. Кроме того, в прошлом году компания сократила 3000 сотрудников с целью привести численность в соответствие с фактическим объемом производства.

Сразу после отмена беспошлинного режима с Россией в середине 2013 года, Пинчук пробовал нарастить свою долю на рынках других стран — в Европе, США, Азии, однако это оказалось непросто. Во-первых, нарастить продажу труб в Иран было невозможно из-за санкций США, а в самих Штатах дейстует антидемпинговое законодательство. Американские производители подали иск, утверждая, что Украина — и соответственно компания Пинчука — незаконно демпингуют цены на стальные трубы, используемые в добыче природного газа. Но в итоге "Интерпайпу" разрешили поставлять трубы в США с предварительной антидемпинговой пошлиной в 5,31%. Такое решение приняло Министерство торговли США в феврале 2014 года. Но все равно доля компании Пинчука на американском рынке не превышает 10%.

Это подталкивает к мысли, что украинский олигарх своей колонкой сделал шаг для возврата на российские рынки. Кроме того, он побаивается президента США Дональда Трампа, которого подозревают в пророссийских настроениях. Особенно эти подозрения возросли после выдвижения на пост госсекретаря друга Игоря Сечина Рекса Тиллерсона.

Игорь Коломойский

"У нас был один большой шизофреник, а там — шизофреник маленького роста. Он полностью неадекватен, полностью сошел с ума. Его мессианство, восстановление Российской империи 1913 года или СССР 1991 года может довести мир до катастрофы", — сказал в марте 2014 года олигарх Игорь Коломойский.

С начала событий на востоке Украины Игорь Коломойский занял твердую антироссийскую политику, не побоявшись при этом потерять российский рынок феросплавов.

По данным International Manganese Institute, Россия занимает седьмое место в мире по объемам закупок марганцевых руд и концентратов. При этом объемы потребляемого российской металлургией марганца оцениваются в полмиллиона тонн ежегодно и спрос на него остается стабильно высоким.



В 2015 году Россия заключила с Китаем сделку о строительстве в России завода по производству электролитического марганца. Это негативно ударило по предприятиям группы "Приват", основным поставщиком ферросплавов для большого числа российских металлургических комбинатов.



Из-за этого серьезно пострадала и бизнес-империя олигарха. Коломойский за последний год "подешевел" почти вдове — согласно данным Forbes стоимость его активов сократилась до $1,3 млрд.

Однако это не очень сильно тревожит Игоря Валерьевича. Гораздо более глубокий конфликт у олигарха с президентом Украины Петром Порошенко.

19 марта 2015 года был отстранен от должности председатель правления "Укртранснафты" Александр Лазорко, человек Коломойского. Это привело к кризису, в результате которого 24 марта 2015 года Петр Порошенко подписал указ об отставке Коломойского с должности главы Днепропетровской областной государственной администрации.

В ноябре 2015 год арестовали соратника Коломойского Геннадия Корбана. Это дело олигарх назвал политическим, а Перта Порошенко обозвал "образованным узурпатором, стремящимся к абсолютной власти".

Конфликт продолжился и в 2016 году. 18 декабря НБУ национализировал "Приватбанк", принадлежащий Коломойскому. Вину за национализацию банка олигарх возложил на премьера Владимира Гройсмана и на НБУ.

28 декабря журналисты телеканала 1+1 обратились к президенту Порошенко не допустить лишения лицензии. В свою очередь в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что не считают возможным лишение телеканала "1+1" лицензии на вещание.

Ринат Ахметов

"Я очень уважительно отношусь к Ахметову, особенно к его проворству. Он очень проворный человек", — сказал Игорь Коломойский о Ринате Ахметове.

За 2015 год украинский олигарх Ринат Ахметов потерял 4,6 млрд $. В начале 2016 года его состояние оценивалось в $ 2,3 млрд.

По данным Forbes, падение стоимости активов миллиардера связано со снижением мировых цен на железорудное сырье и металл. Вдобавок падал спрос на продукцию ГМК и внутри страны. К тому же практически все предприятия Рината Ахметова имеют большую задолженность перед кредиторами.

К тому же, нельзя сбрасывать со счетов военные действия на востоке Украины, посклькку многие активы Ахметова находятся именно там.

По данным экс народного депутата Егора Фирсова, предприятия Ахметова на оккупированных территориях работают. "Почти вся промышленность Ахметова там работает — начиная от шахт в Макеевке и Торезе, заканчивая металлургическим и коксохимическим заводом в той же Макеевке", — утверждает Фирсов.

Кроме того, Ахметова подозревают в финансировании боевиков на востоке Украины. Лидер сепаратистов Игорь Гиркин, заявлял, что батальон "Восток" контролируется донецким миллиардером Ринатом Ахметовым.

В октябре 2015 года Дмитрий Тимчук сообщил, что в сентябре Ахметов ездил на территорию оккупированную "ДНР", где посетил школу, в которой он учился, и пообещал за свой счет отремонтировать один из районов Донецка. Пресс-служба Ахметова назвала это заявление провокацией и заверила, что Ахметов не был в Донецке с момента, как покинул город в мае 2014 года. За финансирование боевиков Ахметова вызывали на допрос, который длился 6 часов. Однако никаких обвинений против него выдвинуто не было.

К тому же, в течении уже 2,5 лет олигарх продолжает отправлять гуманитарную помощь в оккупированные регионы.

Что касается его политической позиции, то она очень размытая. "Я — за сильную, независимую и целостную Украину. Мы — одна страна, и ее делить не нужно. Я — за стол переговоров. Чтобы политики, власть, оппозиция, моральные лидеры страны сели за стол переговоров и приняли то решение, которым мы будем гордиться", — заявил он.

Однако исходя из бизнес-интересов Рината Леонидовича, ему безусловно было бы выгодно заключить мир с Россией, поскольку за каждый месяц военных действий на Востоке Украины Ахметов терял по $100 млн.

Дмитрий Фирташ

"Я не занимаюсь политикой. И я не делаю ничего такого, чтобы с ним пересекаться. Я занимаюсь своим бизнесом, и моя главная задача — чтобы бизнес работал в это непростое время, чтобы люди зарплаты получали, чтоб как-то все жило, чтобы побыстрее из кризиса выйти. Вот и все", — сказал Дмитрий Фирташ в интервью РБК-Украина в октябре этого года.

Олигарх уже около двух лет пребывает в Австрии. В ноябре прошлого года анонсировал свое возвращение в Украину, но отказался от этой идеи из-за угрозы ареста.

Фирташ управляет делами дистанционно. В феврале прошлого года обонкротился банк "Надра". Зато ближе к концу года разрешился конфликт с правительством по долгам производителя минудобрений Ostchem Group "Нафтогазу", из-за которого с мая по сентябрь простаивали азотные заводы Фирташа в Ровно и Черкассах. Стороны подписали мировую и график погашения долга, сумма которого оценивалась примерно в 4 млрд гривен, подача газа на заводы была разблокирована, их работа восстановлена.

Политические взгляды Фирташа идеологически напоминают пророссийские. Он уверен, что Украиной правят США.

"Мы же должны понимать, что Украина находится под внешним управлением. Может, не полностью, но частично. Коррупция, воровство — это, конечно, не американцы. Я не скрываю этих своих взглядов. Я и американцам в интервью прямо говорил, что они управляют Украиной", — заявляет олигарх.

За последние 15 лет Дмитрий Фирташ стал собственником активов энергетики, химической и титановой промышленности в Центральной и Восточной Европе. Его предприятия и компании осуществляют деятельность в Украине, Австрии, Венгрии, Германии, Италии, на Кипре, в Таджикистане, Швейцарии,Эстонии.

В 2004 году украинский бизнесмен совместно с Газпромом создал компанию "РосУкрЭнерго" для осуществления транзита газа в Украину и в страны Европейского Союза. В этом же году была приобретена австрийская компания Zangas Hoch- und Tiefbau GmbH, специализирующаяся на строительстве газопроводов. В этом же году Дмитрий Фирташ стал главным инвестором "Крымского содового завода" (Красноперекопск) и "Крымского ТИТАНA" (Армянск). 7 июля 2014 российский "Газпром" и австрийская Centragas Holding AG приняли решение о ликвидации компании РосУкрЭнерго AG (RUE, Швейцария).

В 2010 году Дмитрий Фирташ начал процесс объединения украинских азотных предприятий. В сентябре 2010 года он приобрел химическое предприятие ПАО "Концерн Стирол", г. Горловка, Донецкой области, основной производитель аммиака, карбамида, аммиачной силитры и нитрит-нитратовых солей в регионе. До марта 2011 года к химическим активам добавились Северодонецкое объединение "Азот" и черкасский "Азот".

В ноябре 2011 года Дмитрий Фирташ был избран Председателем Совета Федерации работодателей Украины. Сегодня членами ФРУ являются около 10 тысяч предприятий, на которых работает более 5 миллионов человек. Члены Федерации фактически составляют основу экономики страны: они производят 70% ВВП Украины.

В феврале 2013 года компания GDF MEDIA LIMITED, входящая в группу компаний Дмитрия Фирташа Group DF, приобрела компанию U.A. Inter Media Group Limited (объединяющей телеканалы Интер, Интер+, К1, К2, Мега, НТН, Пиксель, Enter-фильм и Zoom).

12 марта 2014 года Дмитрий Фирташ задержан австрийскими правоохранителями в Вене по запросу ФБР. Однако, в 2015 году суд Вены отказал США в экстрадиции Фирташа, постановив, что обвинения против Фирташа политически мотивированы. Судебный процесс еще не закончен, предстоит апелляция.

Федеральная полиция Австрии сообщала, что Фирташ находится в розыске с 2006 года и обвиняется во взяточничестве и создании преступного сообщества. США обвиняли Фирташа в даче крупной взятки в обмен на лицензии на разработку месторождений титана в Индии.

7 июня 2015 года в Украине были арестованы 46 объектов недвижимости, принадлежащие группе компаний Ostchem, входящей в Group DF. В отношении компаний Дмитрия Фирташа были выдвинуты обвинения в нанесении убытков государству в размере 5,742 млрд гривен (273 млн долларов), в том числе долг госкомпании 3,343 млрд гривен (159 млн долларов) плюс неполученные доходы на сумму 2,4 млрд гривен (114 млн долларов)".

"В продолжение обеспечения интересов государства следствием установлены сведения про недвижимое имущество и земельные участки, принадлежащие предприятиям группы компаний OSTCHEM. В настоящий момент, с целью наложения ареста на объекты недвижимости в суд нами было направлено 110 ходатайств. К пятнице, в обеспечение исков государства арест наложен уже на 46 объектов", — написал Аваков.

В конце апреля Печерский районный суд Киева арестовал около 500 млн куб. м газа, принадлежащего холдингу Ostchem. Газ арестовали в рамках уголовного производства о растрате имущества должностными лицами НАК "Нафтогаз Украины", говорится в сообщении МВД

29 ноября 2015 года глава МВД Арсен Аваков заявил, что Фирташ будет задержан в случае своего возвращения в Украину в связи с соответствующим обращением Министерства юстиции США. Фирташ назвал действия украинской власти в отношении себя преступными и расценил их как политическое преследование.

17 октября Петр Порошенко своим указом расширил санкции против России. В обновленный список попали как юридические, так и физические лица.

В перечне числится компания Дмитрия Фирташа, через которую бизнесмен поставлял сырье для своих активов в Крым.

ООО Титановые инвестиции — структура была зарегистрирована еще в середине июня 2014 года в Москве. После аннексии Крыма Фиратшу пришлось подстраиваться под российское законодательство, чтобы избежать потери крымских активов. Безнесмен решил перенести часть бизнеса в Россию.

"ООО Титановые инвестиции фактически является подразделением Крымского Титана в России. Сам Крымский Титан перерегистрировался в Киеве и был переименован в Юкрейнинан Кемикал Продактс. Скорее всего, санкции были введены из-за регулярных поставок ООО Титановые инвестиции украинского сырья (ильменита) в адрес крымских активов Фирташа", — сообщает Forbes.

Предпринимателю в Украине принадлежит ООО ВАЛКИ-ИЛЬМЕНИТ. Эта компания продает ильменит для компании Титановые инвестиции, которая в свою очередь завозит его в Крым, в частности через порт Кавказ.

Это все произошло на фоне муссированных слухов о поддержке Фирташем Порошенко в самом начале президентской гонки после Майдана.

"Я просто хотел, чтобы перестали спекулировать на теме, что у нас нет законной власти, нет законного парламента и президента. И моя главная задача тогда состояла в том, чтобы быстрее прошли выборы и появился президент. Вот что для меня было важно, а не то, чтобы выиграл Порошенко", — уточняет Фирташ.

Также бытует мнение, что на последних парламентских выборах Д.Фирташ принимал участие в финансировании кампании Партии регионов, чем обеспечил включение нескольких своих представителей в проходную часть ее списка. А после охлаждения отношений между лидером ПР Виктором Януковичем и ее главным спонсором Ринатом Ахметовым Фирташ может взять роль ведущего донора на себя (опять же, с включением в список на будущих выборах). К такому шагу олигарха может подтолкнуть, в частности, не утихающее противостояние с Тимошенко.

Юрий Косюк

Юрий Косюк, пожалуй, самый немногословный в нашей подборке. О политике он не говорит. А в экономике у него весьма пессимистичные взгляды.

"Никакого открытия рынков не произошло. Знаете, в колесах такой механизм, называется ниппель. В одну сторону пропускает, в другую сторону — нет. Такая примерно ситуация сейчас у нас с европейскими рынками. Европа говорит о Зоне свободной торговли с Украиной, и одновременно подписаны куча исключений и ограничений для экспорта украинских товаров. Поэтому это такая себе зона свободной торговли только в одну сторону, только в сторону Украины", — заявил он в интервью "Голосу Америки".

"Я думаю, что мы обмануты. Для экспорта продовольственных товаров из Украины установлены катастрофически большие ограничения или квотирования. Чтобы вы понимали: Украина производит 1,2 млн тонн куриного мяса в год. При этом Европа дала Украине беспошлинную квоту — 16 тыс. тонн. Ну, плюс к тому же можно ввезти без пошлины 20 тыс. тонн целой замороженной курицы (которая абсолютно никому не нужна). На все, что сверх этой квоты — пошлина больше 1000 евро за тонну", — сокрушается Косюк.

В 1998 году олигарх основывает ЗАО "Мироновский хлебопродукт" (МХП). Компания занимается выпуском охлажденного куриного мяса. В 2001 году объявляет тендер по разработке бренда, которым в дальнейшем становится марка "Наша ряба". Группа компаний "Мироновский хлебопродукт" объединяет более двадцати предприятий, которые занимаются растениеводством, выращиванием родительского поголовья и цыплят-бройлеров, мясопереработкой и другой сельскохозяйственной деятельностью. К МХП относятся бренды "Наша Ряба", "Фуа гра", "Сертифицированный Ангус", "Дружба Народов", "Бащинский", "Легко!" и "Qualiko". Косюк является президентом ассоциации "Союз птичников Украины".

В долларовые миллиардеры Косюк попал уже во времена кризиса, который, как отмечает Forbes, парадоксально сыграл ему на руку. Потребители перешли с дорогих видов мяса на более дешевые, в первую очередь курятину — основной продукт его группы. За 2015 год продажи МХП на внутреннем рынке выросли на 19%. Кроме того, компания воспользовалась отменой импортных пошлин на мясо птицы в страны ЕС. В 2015 году его состояние оценивалось в $1,1 млрд.

В политику бизнесмен пришел летом 2014-го. 3 июля Косюк стал первым заместителем Главы администрации президента Украины.

"Я считаю его лучшим менеджером, который имеет достаточно жесткий стиль управления. Он качественно улучшит ситуацию с наведением порядка в системе тыла, обеспечении логистики, тендерных процедур", — подчеркнул Президент.

Косюк курировал материально-техническое обеспечение и логистику силовых ведомств. Перед этим бизнесмена долго сватали во власть, называли даже возможным министром обороны и первым вице-премьером. В декабре он покинул эту должность, оставшись лишь внештатным советником главы государства.

В конце 2015 года Юрий Косюк попал в эпицентр парламентской борьбы вокруг бюджета. Чтобы принять изменения в Налоговый кодекс, которые входили в "бюджетный пакет", депутаты пошли на уступки аграрным холдингам в вопросе спецрежима НДС. Как отмечает "Экономическая правда", больше всего от этого выигрывали "Мироновский хлебопродукт" и "Укрлендфарминг"Олега Бахматюка. Характерно, что неотмена спецрежима НДС ставила под угрозу сотрудничество Украины и МВФ.