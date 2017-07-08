Чего стоит ждать от преемника Нуланд Курта Волкера

Человек из обоймы Маккейна

55-летнего американского дипломата Курта Волкера не зря называют человеком сенатора от Аризоны Джона Маккейна, поскольку он не только возглавляет Институт международного лидерства Маккейна, но и является одним из ближайших соратников сенатора от республиканцев.

Выпускник школы международных отношений Университета Джорджа Вашингтона, Курт Волкер 10 лет проработал аналитиком при ЦРУ. Однако в 1997 году он присоединился к команде сенатора Маккейна. Хотя их сотрудничество продлилось всего год, Волкер продолжал поддерживать связь с Маккейном. Поэтому в 2011 он предложил ему возглавить Институт лидерства при университете Аризоны. Главное задачей института, который базируется в Вашингтоне, является не только сохранение архива семьи Маккейна, но и поддержка глобального лидерства Америки.

В 2008-2009 годах Волкер успел поработать представителем США при НАТО. Хотя он проработал на этой должности совсем немного, однако оставил заметный след в деятельности организации. Еще в 2008 году во время конфликта в Грузии он отмечал, что европейские страны недостаточно финансируют свою собственную защиту.

"Они должны понимать, что Россия сейчас представляет угрозу, и должны уметь позаботиться о себе в случае агрессии. Для этого им надо больше денег вкладывать в свою оборону", — заявил он в интервью французскому изданию "Ouvest-France".

Однако в то же время, по мнению Волкера, США должны играть более важную роль в Альянсе.

Возглавляя Институт Маккейна, Волкер выступал за более деятельное вмешательство США в конфликт в Украине. За это он заслужил славу "ястреба".

По мнению аналитика Института мировой политики Николая Белескова, назначение Курта Волкера является компромиссом между Дональдом Трампом и сенатором Маккейном, который пользуется значительным авторитетом не только среди республиканцев, но и всего политического истеблишмента.

"Однако на фоне назначения Курта Волкера постоянным представителем США по Украине главное не впасть в эйфорию, что вот пришел ястреб. Подобное ощущение было, когда речь зашла о Фиону Хилл как будущего руководителя отдела Европы и РФ в СНБ США. Что-то не особо видны пока последствия ее назначения в плане жесткой политики в отношении РФ. Правда, Волкер все же более серьезный в своих заявлениях о России, чем Хилл", — считает он.

"Путин хочет возродить СССР"

"Распад СССР для Путина был самым большим крахом в истории ХХ века. Поэтому все его действия направлены на возрождение СССР. Это мы очень наглядно видим в Грузии и в Украине. Еще в 2008 году на Wikileaks был документ, где утверждалось, что следующей целью Путина будет Украина. Я не уверен в достоверности этого документа, но события последних лет показали, что есть основания доверять ему", — считает Курт Волкер.

Для восстановления СССР, по его мнению, Путин использует три главные стратегии:

1) Установление прямого контроля над всеми русскоговорящими странами, куда входит Украина и Беларусь;

2) Включение в орбиту влияния России других стран, которые входили в СССР (Грузия, Азербайджан);

3) Расширение влияния России не только в региональном, но и глобальном контексте.

"Я был удивлен, почему страны Европы оказались не готовыми к действиям Путина. В том, что мы видим нет ничего удивительного. Он еще 15 лет назад говорил о том, что хочет восстановить Советский Союз", — утверждает Курт Волкер.

В то же время он скептически оценивает возможность прямого военного вторжения России в страны Балтии: "Путин, конечно, заинтересован во влиянии на Литву, Латвию, Эстонию. Но считаю, что до прямого вторжения, как в Украине, не дойдет, поскольку эти страны входят в НАТО. А мы не оставим своих союзников на произвол Путина".

Волкер и украинский вопрос

Еще до своего назначения специальным представителем Курт Волкер активно интересовался украинским вопросом. Он также был среди тех, кто выступал за предоставление Украине стратегического вооружения.

"Мы должны предоставлять оборудование и разведку Украине, военных советников для их Министерства обороны и вооруженных сил. Мы должны развернуть подразделения сухопутных войск в странах Балтии. Мы должны хотя бы выразить заинтересованность в сохранении территориальной целостности Украины. Я думаю, что это значительно укрепило бы нашу позицию. В идеале, мы могли бы помочь украинцам достаточно, чтобы их сопротивление оказалось слишком болезненным для Путина", — заявил Курт Волкер в интервью журналу "Diplomatiaa" 2014 году.

Однако это вооружение так и не было предоставлено Украине. Так же Украине было отказано и предоставлении статуса союзника США вне НАТО: "К сожалению, есть люди в НАТО как в Европе, так и в США, которые верят, что страны, которые сами выбирают свой путь, действуют провокационно по отношению к России. Они считают, что предоставление странам статуса союзника США вне НАТО тоже будет провокацией. Поэтому, для сохранения спокойствия, не следует прибегать к подобной риторике".

Он также отметил, что Штаты очень мало внимания уделяли Украине до нападения России в 2014 году.

"Для нас Украина была далекой и почти неизвестной страной, где правит коррупция. Коррумпирована была Тимошенко, а Ющенко не компетентный. Когда же пришел Янукович, он довел коррупцию в Украине до наивысшего уровня. Мы тоже частично виноваты в этом, поскольку почти ничего не сделали для реформирования страны", — утверждает Волкер.

В то же время он отмечает, что США не спешили, поскольку нападение Путина на Украину рассматривали через призму европейских проблем.

"Мы в Вашингтоне считали, что Европа недостаточно инвестирует в свою собственную безопасность, что она не занимается своими собственными экономическими и социальными проблемами. Поэтому Соединенные Штаты не должны компенсировать нежелание Европы решать свои проблемы. Несмотря на то, что мы видели в Украине, Крыму, Приднестровье и Грузии, Европа достаточно сильна, чтобы позаботиться о себе", — говорит Волкер.

"Однако создание при Госдепе США отдельной должности для представителя по украинскому вопросу свидетельствует об изменениях в американской администрации", — считает Николай Белесков.

"До этого были специальные послы США по ближневосточному урегулированию, по Афганистану и Пакистану. А теперь вот и мы здесь. Почетно. Но, правду говоря, симптоматично — потому что если ориентироваться на предыдущую практику, это все всерьез и надолго. Второе особенно точно", — утверждает он.

Однако проявить себя новый представитель сможет уже завтра, поскольку он будет сопровождать Рекса Тиллерсона во время его визита в Украину.