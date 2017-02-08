Человек системы: 5 фактов о новом руководителе Национальной полиции

Факт 1. Сергей Князев с самого начала конкурса был фаворитом. Как известно, на начальном этапе конкурса было 64 человека. Однако кандидатура Князева выделялась еще тогда.

"Это удобный Арсену Борисовичу кандидат. На это и был рассчитан "конкурс". Без освящения со стороны "общественности" и "доноров реформ" Аваков проиграл бы. Проиграл бы, как в 2015 году, когда назначение Фацевича председателем Нацполиции сорвалось в последнюю минуту и главой стала кандидатура Банковой — Хатия Деканоидзе", — утверждает правозащитник Михаил Каменев.

По его словам, в роли "общественности" были друзья Авакова — Евгений Захаров и Роман Романов. В комиссию также входил публицист Виталий Портников. Они и выбрали трех кандидатов, среди которых Аваков выбрал Князева.

Факт 2. Новый глава Национальной полиции является человеком системы.

Сергей Князев пришел в полицию еще в начале 90-х годов. Службу начинал в Белой Церкви. Прошел путь от оперуполномоченного до начальника криминальной милиции Белоцерковского городского отдела милиции. С 2008 года Князев руководил милицией Киевской области.

"Князев — это некий экс-министр Могилев, только не наглый"

"После этого назначения о реформе можно забыть. Конечно, что-то косметическое будет делаться, но это будет имитация. Права человека для полиции вновь станут смешными словами и занозой в одном месте", — написал Каменев в Facebook.

Факт 3. Карьера Князева резко пошла вверх после 2014 года.

Осенью 2014 он отправился работать начальником криминальной милиции Донецкой области. За это Князев получил одну из высших наград в государстве — орден Данилы Галицкого. В июле 2015 года, после стрельбы "Правого сектора" в Мукачево, он возглавил ГУ МВД в Закарпатской области. Некоторое время поработал в полиции Ровно, когда в регионе активизировалась проблема с нелегальной добычей янтаря, а в сентябре 2016 года возглавил Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины.

По мнению директора Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова, Князев превысил ожидания. "Везде, где он работал, есть результат. Он никогда не позволит себе нарушить закон и не даст другим. Он нацелен на результат и готов к реформам", — утверждает он.

Факт 4. Сергей Князев — один из самых бедных чиновников высшего звена.

Согласно декларации за 2015 год, Князев владеет квартирой 74,9 кв. м в Броварах, двумя земельными участками в Киевской и Житомирской областях по 1000 кв. м каждый. Ездит на Honda Accord 2008 г. в. и живет на зарплату, которая за 2015 г. составила 67 184 грн. Часы и кожаные куртки по 100 тысяч гривень в его декларации не указаны.

Факт 5. Журналисты выяснили, что у не зажиточного Князева не бедная экс-жена Виктория. Согласно данным Bihus.info, Виктория Князева является владелицей 7 квартир в Киеве, Киевской области и в Ужгороде. В 2014 году Князева приобрела еще одну квартиру площадью 63,1 кв.м в новостройке ЖК "Вишневый Уют" в городе Вишневое Киевской области. Рыночная стоимость квартиры в этом доме составляет примерно 40 тысяч долларов. Всего за год, пока Князев работал в Закарпатье, она купила 3 квартиры в Ужгороде. Также Виктория обладает недешевым автопарком: Volkswagen Touareg 2013 года выпуска, Mercedes-Benz E350 2010 года выпуска и Mercedes-Benz Vito 2011 года. Приблизительная стоимость машин — $80 тыс.