Через три года появится метро на Виноградаре — КГГА

В конце 2017 года начнется строительство метро в направлении киевского района Виноградарь. Об этом в Facebook написал советник киевского городского головы, народный депутат Дмитрий Белоцерковец.

"Сегодня мэр Киева представил концепцию развития метрополитена с позиции расширения покрытия. В декабре 2017 года начнется строительство метро на Виноградарь. В планах запуск и введение в эксплуатацию двух новых станций "Проспект Правды" и "Мостицкая". Станции планируется ввести в эксплуатацию за три года", — написал Белоцерковец.

Как уточнил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Илья Сагайдак, в 2019 г. в столице появится новая станция метро — Проспект Правды.

"Сырецко-Печерская линия метрополитена сегодня имеет длину 25,6 км с 16-ю станциями и может быть продлена за счет строительства участка длиной 10,5 км с шестью станциями по устройству транспортных развязок в районе Белицкого и Мостицкого жилых массивов, первую очередь которой (4 км до станции Проспект Правды) можно построить в конце 2019 года", — написал Сагайдак в Facebook.

Он добавил, что сегодня уже выполнено ТЭО строительства, которое находится на стадии прохождения экспертизы, в котором предложено 3 варианта трассировки.

"Данное решение позволит загрузить зеленую ветку метро, которая сегодня работает на 60% от своих возможностей и разгрузить перегруженную красную ветку метро, которая сегодня работает на пределе своих возможностей", — заявил Сагайдак.