Чернобыльская зона 31 год спустя (фото)

Андрей Заяц
руководитель IT4Medicine, член "Ассоциации "e-Health", член координационного совета Министерства здравоохранения Украины
Андрей Заяц, руководитель IT4Medicine и член координационного совета Министерства здравоохранения Украины, описал все этапы формирования электронной медицины в
Мария Дацюк
главный редактор блога о кино каналов TV1000
Мировой финансовый кризис долгое время не теряет своей актуальности. Неудивительно, что многие режиссеры в свое время взялись за
Влад Руденко
Мастер спорта по гребле на байдарках
Бег — это самый естественный вид физической нагрузки для человека. Эволюция дала нам возможность не только долго и
Андрей Буренок
бизнес-лидер тревел-стартапа TripMyDream
Исследования, которые приводит HBR Russia, доказывают, что оптимизм и положительные эмоции способствуют успеху. Приятные переживания вызывают выработку дофамина,
Наталья Кадя
партнер юридической компании Marchenko Danevych, коуч Международного Эриксоновского Университета
Почему такие профессии, как секретарь, административный ассистент, секретарь приемной, офис-менеджер, воспринимаются в Украине как не самые значимые в