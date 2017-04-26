Чернобыльская зона 31 год спустя (фото)

26 апреля 2017, 08:30

2016-й год оказался знаковым для Чернобыльской зоны. В ноябре на старое "Укрытие" надвинули новый 165-метровый конфайнмент — крупнейшей из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций. Конфайнмент, который обошелся в 1,5 млрд евро, должен отслужить 100 лет. Столько же прослужит второе хранилище отработанного ядерного топлива, запуск которого запланирован на 2019 год. Как прошел 31-й год после аварии на ЧАЭС — в фоторепортаже Delo.UA