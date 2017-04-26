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Чернобыльская зона 31 год спустя (фото)

  26 апреля 2017, 08:30
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2016-й год оказался знаковым для Чернобыльской зоны. В ноябре на старое "Укрытие" надвинули новый 165-метровый конфайнмент — крупнейшей из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций. Конфайнмент, который обошелся в 1,5 млрд евро, должен отслужить 100 лет. Столько же прослужит второе хранилище отработанного ядерного топлива, запуск которого запланирован на 2019 год. Как прошел 31-й год после аварии на ЧАЭС — в фоторепортаже Delo.UA

    • На ЧАЭС установили новый конфайнмент. Фото: В.Головин
    • Зона хранения отработавшего топлива (ХОЯТ-2). Апрель 2016 год. Фото: Виталий Головин
    • Недостроенный энергоблок №5 на ЧАЭС. Апрель 2016 год. Фото: Виталий Головин
    • Сборка Арки для старого &quot;Укратия&quot;. Апрель 2016 год. Фото: Виталий Головин
    • На ЧАЭС установили новый конфайнмент. Фото: В.Головин
    • Арку тащили 327 м с места, где она была собрана. Фото: В.Головин
    • Обводной канал на ЧАЭС. Фото: В.Головин
    • Традиционный бесполезный противогаз, который любят фотографировать туристы. Апрель 2017
    • Дорога возле ЧАЭС спустя 31 год все еще в удовлетворительном состоянии. Апрель 2017
    • На месте выгоревшего &quot;рыжего&quot; леса за 30 лет вырос новый. Апрель 2016 года
    • Город энергетиков Припять 31 год спустя после аварии на ЧАЄС. Фото: В.Головин
    • Вывески в магазине Припяти подозрительно свежо выглядят. Фото: В.Головин
    • Город энергетиков Припять 31 год спустя после аварии на ЧАЄС. Фото: В.Головин
    • Они не похожы на волко-собак. В районе ЧАЭС. Фото: В.Головин

По материалам: "Дело"
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Теги: чернобыльская зона, чернобыль

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