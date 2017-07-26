Черновецкого теперь могут задержать — решение суда

Следователи Генпрокуратуры Украины 25 июля получили разрешение суда на задержание экс-мэра Киева Леонида Черновецкого с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Дело, по которому пытаются вызвать Черновецкого, касается факта незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.

Как сообщает прокуратура, 14 июля 2017 года Черновецкому юыло сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Учитывая, что подозреваемый уклоняется от следствия и его местонахождение не известно, 25.07.2017 получено разрешение суда на его задержание.

Напомним, Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что предлагал бывшему секретарю Киевсовета Олесю Довгому дать показания против Черновецкого.