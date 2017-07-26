Черновецкого теперь могут задержать — решение суда

26 июля 2017, 15:11
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Прокуроры вчера получили разрешение суда на задержание Леонида Черновецкого

Черновецкого теперь могут задержать — решение суда | Политика | Дело Увеличить картинку

Следователи Генпрокуратуры Украины 25 июля получили разрешение суда на задержание экс-мэра Киева Леонида Черновецкого с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Дело, по которому пытаются вызвать Черновецкого, касается факта незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.

Как сообщает прокуратура, 14 июля 2017 года Черновецкому юыло сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Учитывая, что подозреваемый уклоняется от следствия и его местонахождение не известно, 25.07.2017 получено разрешение суда на его задержание.

Напомним, Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что предлагал бывшему секретарю Киевсовета Олесю Довгому дать показания против Черновецкого.

Раздел: >
Теги: леонид черновецкий , генпрокуратура

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Черновецкого теперь могут задержать — решение суда | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.84
EUR EUR - - 30.22
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 11.89
Киевская область 21.66 10.68
Львовская область 21 10.67
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.