Черновецкому сообщили о подозрении по делу строительства вертолетной площадки Януковича

"По результатам расследования, 14.07.2017 бывшему Киевскому городскому голове Л.Черновецкому в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины, сообщается о подозрении в совершении… уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением)", — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Уведомление сделано по результатам досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.

Следователи Управления ГПУ по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, в сотрудничестве с работниками Офиса крупных плательщиков ГФС, добыли доказательства совершения бывшими должностными лицами Киевского горсовета уголовных правонарушений.

Установлено, что незаконные действия Леонида Черновецкого, действовавшего в интересах ближайшего окружения Виктора Януковича, привели к незаконному исключению, изменению целевого назначения и передачи особо ценных земель в аренду для строительства так называемой "вертолетной площадки" на Парковой дороге в Киеве. Также была занижена арендная плата за землю и, как следствие, был уничтожен объект археологического наследия, чем территориальной общине Киева нанесены убытки на общую сумму более 250 млн грн.

Напомним, 4 июля Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по делу о выведении земли Жукового острова проверяется подпись экс-мэра Киева Леонида Черновецкого под соответствующим документом. Пока же подозревается в совершении преступления бывший заместитель мэра — секретарь Киевсовета Довгий.