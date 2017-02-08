Что делать, если в вашей поликлинике нет вакцин?

Уровень вакцинации в Украине по итогам 2016 года не намного выше, чем годом ранее. Так, по данным Министерства здравоохранения Украины, охват вакцинации от туберкулеза составляет 72,3%, от столбняка и дифтерии — 63%, от полиомиелита — 60%, от кори — на уровне 45,5%, от гемофильной инфекции — 40,5%, от гепатита В — 23%. Отметим, что по результатам 2015 года охват вакцинации составлял в среднем 53,7%.

По словам эксперта ВООЗ по вопросам предотвращения распространения заболеваний и иммунизации Вусалы Алахвердиевой, у Украины самый низкий охват во всем европейском регионе. "Ситуация в Украине разнится с европейскими странами как по показателям охвата вакцинации, так и по заболеваемости. Мы будем продолжать вести работу по локализации полиомиелита и гепатита В, по борьбе с краснухой и корью. Но в Украине есть проблемы с вакцинацией от таких элементарных болезней, как дифтерия и столбняк из-за очень низкого охвата среди населения. Если рекомендованный охват в европейском регионе составляет минимум 80%, то в Украине охват тремя дозами вакцин составляет лишь 23%",— говорит представитель ВООЗ.

Почему так произошло?

Конечно, проблемы с закупками вакцин в 2014-2016 годах отобразились на реальной картине вакцинации.

Напомним, что в 2014 году Украина приобрела на 46% меньше необходимого количества

Это произошло, в первую очередь, из-за отказа Украины от препаратов российского производства, которые до войны на Донбассе и оккупации Крыма доминировали на рынке. Быстро найти им замену Министерству здравоохранения не удалось, ведь в Украине необходимые вакцины выпускают в недостаточном количестве, а привлечь мировых производителей в столь короткий период времени невозможно.

Выход нашли в 2015 году, когда закупку вакцин передали в руки ЮНИСЕФ. Но и тогда процесс не удалось запустить мгновенно. Ведь многие вакцины, которые удалось отыскать международникам, не были зарегистрированы в Украине. После того как бумажную волокиту с регистрацией препаратов завершили, возникли новые сложности — доставка вакцин. Как раз в этот период была снята команда экс-министра Александра Квиташвили.

На момент прихода Ульяны Супрун, действующего и.о. министра здравоохранения, поставка вакцин в регионы не осуществлялась, а департамент, отвечающий за закупки, не работал

На данный момент проблем с поставкой вакцин в регионы нет. По крайней мере, так заявляет Минздрав. По данным, которые опубликованы на сайте ведомства, в Украину было доставлено вакцин на сумму 207,9 млн грн, что составляет 100% от заказа. В регионы развезли 89% от общего количества вакцин — на сумму в 186,4 млн грн.

"На сегодняшний день в Украине есть все необходимые вакцины в достаточном количестве. Практически все вакцины развезли по регионам. Потребность вакцин против туберкулеза удовлетворена минимум на полгода. Вакцины от кори, паротита и краснухи у нас почти 1 млн доз, их хватит на 9-10 месяцев. Вакцина АКДС (дифтерия, столбняк и коклюш) у нас в достаточном количестве. И я подчеркиваю, что их можно получить бесплатно", — объясняет ситуацию Сергей Платов, заместитель начальника управления общественного здоровья.

Кроме вышеуказанной причины, Федор Лапий, главный детский иммунолог города Киева, объяснил, что и врачи и родители боятся вакцинировать детей из-за мифов и страшилок, которые сейчас активно распространяются. "Я все время разговариваю с врачами, провожу консультации, и многие боятся вакцинировать детей из-за распространения разного рода информации о плохом качестве вакцин. С этими мифами надо бороться", — рассказывает Лапий. И подчеркивает, что любая иммунизация должна сопровождаться информационной поддержкой.

Что делать, если в вашей поликлинике нет вакцин?

Несмотря на то, что вакцины уже развезли по медицинским учреждениям, в соцсетях и СМИ появляется информация о том, что в отдельных учреждениях их нет.

В Минздраве утверждают, что это проблема не национального, а регионального уровня

"Госпредприятие "Укрвакцина" развозит препараты по складам регионов согласно заявленным объемам, а уже сами региональные власти распределяют их по поликлиникам и больницам. Причем все медучреждения получают то количество, которое они сами и заказали. Если есть сигнал об отсутствии вакцин в учреждении, то местные власти должны самостоятельно перераспределить количество. Минздрав включается в процесс только тогда, когда районная власть не справляется", — говорит Платов.

Следовательно, если вы сталкиваетесь с проблемой отсутствия вакцины в поликлинике, как минимум вы должны сообщить об этом главному врачу медучреждения, а также обратиться к районной власти, а именно к человеку, который курирует медицинское направление.

Проверить наличие вакцин в конкретных больницах можно зайдя на сайт областной государственной администрации. К примеру, открыв сайт Киевской областной государственной администрации, найдите раздел "Медицина", в котором должны располагаться файлы по обеспечению региона лекарствами, закупленными за бюджетные деньги. Кроме того, на сайте есть номера горячей линии.

Ранее Delo.UA публиковало материал о том, как проверить наличие вакцин в вашем регионе.