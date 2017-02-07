Что делать и как себя вести, если вашего близкого задержали в России — советы

Первые шаги

Если задержали кого-то из ваших близких, в первую очередь надо банально успокоиться и смириться, что борьба не будет быстрой. Это не стометровка, а марафон и сил вам понадобится не мало.

Первым делом выясните, в каком именно СИЗО находится ваш близкий и в чем его обвиняют. Сегодня чаще всего российские силовики "шьют" украинцам терроризм, сепаратизм, экстремизм и шпионаж.

Обратитесь в СБУ и МИД, сообщите о ситуации, попросите помощи. Требуйте, чтобы украинский консул посетил вашего близкого, звоните в украинское посольство в РФ.

Выбор адвоката и взаимодействие с ним

Не доверяйте адвокатам по назначению, как правило, они работают в одной связке со следствием. Не тратьте время на поиск украинских адвокатов в РФ. Российский уголовно-процессуальный кодекс допускает к делу лишь защитников, сдавших специальный квалификационный экзамен в РФ.

В России есть адвокаты, специализирующиеся на политических делах, а есть и те, кто просто берет разные уголовные дела. Как правило, правозащитники и журналисты следят за украинскими делами и с радостью помогают (например, эта группа в Фейсбуке). Вам подскажут полезные контакты. Поищите информацию об адвокате, почитайте о процессах, которые он вел, это поможет сделать правильный выбор.

Далее вы заключите с выбранным защитником договор. Цена за услуги сильно разнится. Есть адвокаты, работающие на грантах, есть те, которых оплачивать придется лично вам. Первая задача адвоката — попасть к подзащитному. Очень часто следственные органы всячески стараются этому помешать, скрывая подозреваемого. Грамотный адвокат найдет лазейку.

Часто человек, оказавшийся в камере, совершенно не знает, предпринимается ли что-то для его освобождения, как ему себя вести, кому верить, идти ли на сотрудничество со следствием.

Через адвоката передайте личное письмо, желательно написанное от руки. В письме расскажите, что в курсе ситуации, постарайтесь успокоить близкого, напишите что-то личное, о чем знаете только вы. Это поможет наладить связь между адвокатом и заключенным. В письме постарайтесь избегать проявления жалости, это плохая поддержка. Также постарайтесь не использовать слово "держись". Очень скоро это самое "держись" и вас начнет сильно раздражать. Не обвиняйте и не осуждайте близкого, ему и без того сейчас очень тяжело.

Приготовьтесь к тому, что адвокат будет рассказывать вам не все детали дела, особенно по телефону. Оценить его работу можно будет уже в суде. Одним из первых документов, поданных адвокатом, должна быть апелляционная жалоба на арест, которую нужно подготовить в течение трех суток после решения суда о заключении под стражу.

Не секрет, что очень многие заключенные проходят через пытки, и мало кто из них готов об этом говорить. Чем больше времени проходит, тем сложнее будет что-то доказать. Постарайтесь через адвоката донести задержанному, что молчать о фактах физического и/или психологического давления нельзя. Молчание на руку спецслужбам, но никак не вашему подопечному.

Если ваш близкий по непонятным причинам отказывается от встречи с нанятым адвокатом и просит защитника по назначению, отказывается от встречи с украинским консулом или дает признательные показания, даже самые бредовые, — это плохой знак.

Скорее всего, ваш близкий находится под прессингом. Сообщите об этом в СМИ, шумиха поможет уберечь его от дальнейших экзекуций.

Не обижайтесь, если адвокат не будет бежать к вам по первому требованию. Как правило, они ведут несколько дел сразу, а реагировать на слезы и нервные звонки каждого невозможно физически.

Бытует мнение, что адвокат в таких вопросах — не помощник, потому что в России все равно практически нет оправдательных приговоров. Да, вытащить украинца из тюрьмы исключительно юридическими способами крайне сложно. Но, чтобы международные организации начали борьбу за вашего близкого, а политики и журналисты знали, что происходит, им нужна информация и доказательства невиновности, а предоставить их может только адвокат. Ваши громкие слова ничего не значат, если нет фактов. Международные правозащитные организации никогда не признают человека политзаключенным и не начнут борьбу за него без доказательств невиновности. Кроме того, адвокат может пройти к вашему близкому тогда, когда других не пускают и, как минимум, поддержать морально, также он сможет вовремя и юридически грамотно отреагировать на нарушения прав вашего близкого.

Поддержите узника

Отнесите передачу. Узнайте в СИЗО расписание приема, приехать лучше пораньше и занять очередь. Вам нужно заполнить заявление и указать все, что вы собираетесь передать. Общий вес посылки не должен превышать 20 кг. Учтите, что в самой камере мало места и нет возможности хранить что-то "не нужное", поэтому не стоит заваливать передачами из принципа "порадовать". Учтите, что в разных изоляторах могут отличаться правила, что можно передавать, а что нет.

В первую очередь передайте одежду и удобную обувь. Все должно быть без шнурков. Обязательно средства гигиены: зубная паста, щетка, мыло, шампунь, одноразовая бритва, туалетная бумага.

Забудьте про домашние заготовки, консервацию, пирожки и прочие гастрономические радости. Из фруктов допускаются лишь бананы, апельсины, яблоки, лимоны, грейпфруты и киви. Запрещены любые ягоды. Чай можно передавать только рассыпной, в пакетиках не принимают. Из овощей можно передать помидоры, огурцы, морковь, капусту, репу, редьку. Обязательно положите репчатый лук и чеснок, это необходимые в тюрьме витамины. Зелень запрещена. Разрешены практически все сладости: печенье, вафли, пряники, сгущенное молоко, конфеты, шоколад, мармелад, халва, мед — это все можно. В некоторых СИЗО требуют, чтобы все конфеты были без фантиков и передавались в отдельном пакете. Готовьтесь потратить время на банальное отделение карамелек от оберток. Также можно передавать орехи (но обязательно очищенные), сухофрукты без косточек, растительное масло. Сырокопченую колбасу, сыр твердых сортов, хлеб, кофе, сахар, майонез и кетчуп тоже можно передавать. Во многих СИЗО в зимний период можно отправить молочные продукты и рыбу. Подробности лучше узнать непосредственно в изоляторе. Сигареты необходимо вытащить из пачки и передавать в отдельном пакете.

Самое главное, в упаковке ни в коем случае не должно быть фольги, металла или стекла. Выбирайте лишь продукты, упакованные в пластик или бумагу.

Позаботьтесь о книгах для вашего подопечного. Правила передачи сильно разнятся и зависят от руководства СИЗО. Где-то их можно просто принести, а где-то допускается лишь заказ через определенные интернет-магазины. Можно выписать для вашего близкого газеты и журналы.

Обязательно положите бумагу, конверты и ручку. Ручка должна быть самая простая, шариковая, гелевую не пропустят, равно как и любую другую с пружинкой или механическую. Можно передавать лишь с синей или черной пастой. Любые другие цвета запрещены, видимо, чтобы жизнь не казалась слишком радостной.

Можно передать телевизор и холодильник. Узнайте в СИЗО требования к такой посылке. Учтите, что после передачи эта техника останется в собственности изолятора. Не лишним будет кипятильник. Другая техника запрещена. Забудьте о шторках, вазочках, картинках и прочих уютных прелестях, сразу услышите ответ "не положено".

Приготовьтесь к тому, что отнести передачу — дело не пяти минут, иногда можно часами простоять в ожидании. На вежливость и внятные объяснения со стороны персонала лучше не рассчитывать. Единственные ваши помощники — другие родственники. Если у вас нет возможности отнести передачу, попросите активистов. Такие есть в любом городе РФ. Просто напишите пост в Facebook с просьбой, кто-то обязательно откликнется. Передачу можно отправить и по почте.

Кроме того, в российских СИЗО есть магазины. Там подозреваемый может приобрести себе необходимые в быту вещи и продукты. Наличные деньги запрещены, но вы можете положить их на счет, номер подскажут в изоляторе. Много денег класть не нужно, там строгие ограничения на покупку и тюремный магазин работает далеко не каждый день. Достаточно 1-3 тысяч рублей в месяц.

Пишите письма сами и призывайте писать других. Есть несколько организаций, занимающихся перепиской с политическими заключенными. Попросите их внести вашего близкого в рассылку. Письма с воли очень важны, они позволяют узнику коротать однообразные дни и быть в курсе событий. Не пишите об уголовном деле, лучше расскажите о самых простых бытовых вещах: чем вы занимались вечером, какой фильм посмотрели, что происходит на улице, какова политическая ситуация. Писать лучше на русском. На украинском и других языках письма пропускают сложнее. Всегда помните о цензуре. Отправлять лучше заказным письмом с уведомлением, это увеличивает шансы, что послание дойдет до адресата. В письмо можно вложить фотографии близких и рисунки. Не забудьте вложить чистую бумагу и конверт. Можно отправить открытку.

При разрешении следователя или суда, подозреваемый может делать звонки с таксофона. Количество звонков и их продолжительность определяют отдельно. Позаботьтесь, чтобы на этот случай у вашего близкого были таксофонные карточки или достаточно средств на счете для совершения звонка.

Подозреваемые могут получить дважды в месяц краткосрочное свидание с родственниками (продолжительность — 1 час). Разрешение выдает следователь или суд. Как правило, свидания проходят в порядке живой очереди. Иногородних могут пропустить без очереди, но так бывает не во всех изоляторах. Если вы приехали из другого города, лучше рассчитывать, что сразу на свидание вы не попадете и придется где-то ночевать. Один на один свиданий не бывает, поэтому учтите, что вас все равно будут слушать.

Поиск денег

Вам нужно сразу задуматься об источниках финансирования. Юридические расходы (гонорары и командировки адвокатов, оплата необходимых защите экспертиз) и содержание узника влетят в копеечку, далеко не все могут это потянуть самостоятельно. Есть множество фондов, которые помогают в таких ситуациях. Вам помогут выйти на них правозащитники.

Имейте в виду, что все проходящие по статьям "терроризм" и "экстремизм" вносятся в список Росфинмониторинга, причем еще до вынесения приговора. Российские законы при этом позволяют заблокировать все счета семьи заключенного. Если вы живете в Крыму или в России, лучше не держите деньги на банковских счетах. Для сбора необходимых средств, попросите открыть счет человека, живущего за пределами РФ, которому вы доверяете.

Информационная контратака

Как правило, о задержании украинцев становится известно довольно быстро. Имя вашего близкого, скорее всего, будет звучать в российских СМИ с целью пропаганды. Готовьтесь дать информационный отпор. Не стоит сообщать о деле все и сразу, сначала узнайте подробности. Обговорите с адвокатом, о чем можно говорить, а о чем лучше промолчать, информационная стратегия должна разрабатываться совместно. Помните, что СМИ читают не только те, кто хочет вам помочь, но и следователи. Не стоит раскрывать все карты защиты или рассказывать нюансы подготовки к суду, также не стоит раскрывать имена свидетелей, которых адвокаты собираются привлечь для дачи показаний в суде. Информационная поддержка важна, не отказывайте журналистам в общении.

Техника безопасности

Если вы живете в Крыму или в России, или вынуждены там бывать, приготовьтесь к слежке и прослушке. Вы научитесь распознавать так называемых топтунов очень быстро. Вот только паранойи не нужно, равно как и игр в шпионов. Не пытайтесь уйти от слежки. И не нужно ходить, озираясь по сторонам, или переворачивать верх дном квартиру в поиске жучков. Адвокаты расскажут вам о безопасных способах связи, просто придерживайтесь правил, не подставляйте себя, своего близкого или адвокатов.

К слежке можно отнестись с юмором. Например, попросить у "хвоста" денег на проезд, обосновывая это тем, что иначе и вам, и ему придется идти пешком. Если совсем "достанут", то начните их фотографировать или хотя бы сделайте вид, что снимаете. Они этого не любят, как вампиры чеснока. Как правило, этим занимаются люди не заинтересованные, за очень маленькую зарплату и работают спустя рукава. Относитесь к ним, как к назойливым мухам, неприятно, но реальной угрозы они не представляют.

P.S.

Не верьте страшилкам о тюремных порядках. Как правило, в тюрьмах нет того беспредела между арестантами, как показывают в фильмах. Наоборот, среди узников очень популярно значение АУЕ, что расшифровывается, как арестантский уклад един. Обычно заключенные помогают друг другу в быту, делятся продуктами. Так что о стычках в камере на почве политических разногласий, национальных или религиозных конфликтов не переживайте, это практически исключено. Гораздо большую опасность для вашего близкого могут представлять сотрудники пенитенциарной системы.

Не бойтесь, мир не рухнул. Постепенно вокруг вас соберется группа поддержки, которой вы сможете что-то делегировать. Скоро вы познакомитесь с другими родственниками и сможете обмениваться полезными советами. Вас не бросят, подскажут, к каким политикам и ведомствам обращаться, как устраивать акции в поддержку вашего близкого и многие другие полезные вещи. И не забывайте о банальностях: спать, есть, заниматься повседневными делами, верить, что правда на вашей стороне и справедливость обязательно восторжествует.