Что думают о снятии депутатской неприкосновенности в крупнейшей фракции Верховной Рады

23 июля 2017, 12:47
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Фракция БПП намерена поддерживать все представления Генпрокуратуры на снятия депутатской неприкосновенности — нардеп Кононенко

Что думают о снятии депутатской неприкосновенности в крупнейшей фракции Верховной Рады | Политика | Дело Увеличить картинку

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" будет поддерживать все представления Генеральной прокуратуры Украины на снятие депутатской неприкосновенности, невзирая на фамилии народных депутатов, заявляет первый заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко.

При этом он подчеркнул необходимость того, чтобы в ближайшие годы в украинских судах сформировалась единая практика определения размера залога. "Сейчас решения судов относительно размеров залогов вызывают в обществе много вопросов: почему одному народному депутату суд назначил залог 300 тысяч, а другому — 50 миллионов. По моему мнению, по тем или иным обвинениям, статьям практика должна быть одинаковой", — сказал Кононеко в эфире телеканала "112 Украина".

Парламентарий также отметил несовершенство практики определения залога в случае отказа парламента на предоставление разрешения на арест депутата. "В случае, есть Верховная Рада предоставила разрешение на снятие депутатской неприкосновенности, но не предоставила разрешения на арест народного депутата, проблему можно решить путем ограничения передвижения и изъятием загранпаспортов. Считаю, что в случае использования всех предохранителей в комплексе это будет достаточным для того, чтобы правоохранительные органы уверенно проводили следствие", — сказал Кононенко.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: игорь кононенко , верховная рада , блок петра порошенко

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Что думают о снятии депутатской неприкосновенности в крупнейшей фракции Верховной Рады | Политика | Дело
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