Что искало НАБУ в Минюсте, или Возможна ли коррупция в исполнении решений ЕСПЧ

Почему пришли рано утром

В пятницу в 07:15 утра в здание Министерства юстиции, которое находится по ул. Городецкого, 13, вошли сотрудники Национального антикоррупционного бюро и провели там обыск. В Минюсте отмечают, что антикоррупционеры ворвались в здание: оттолкнули нацгвардейца, который стоял на охране, забрали ключи от всех кабинетов, после чего закрылись с уборщицей в одном из кабинетов.

Этому предшествовало двухдневное официальное общение. В четверг вечером Минюст получил решение суда о временном доступе к документам Минюста — платежи по всем делам ЕСПЧ с 2013 года (хотя в НАБУ уверяют, что передали решение следственного судьи в среду, 6 декабря). В ответ "набушникам " предложили приходить по графику и работать с документами, так как там очень большой массив бумаг, но они поступили иначе.

Неотложность своих следственных действий в НАБУ пояснили оперативной информацией о риске уничтожения документов, которые должны быть предоставлены Минюстом.

"Вечером 7 декабря детективы получили оперативную информацию о том, что часть запрашиваемых документов уничтожена и находится в корзине одного из работников Министерства юстиции, а именно в каб.413. А часть вывезена за пределы здания", — говорится в комментарии руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Кареева.

Поэтому было решено начинать поиск нужных документов до начала работы уборщицы.

Кстати, по словам Кареева, в результате обыска информация об уничтоженных документах подтвердилась: в корзинах обнаружили "фрагменты документов", которые искали по открытому уголовному делу. Остатки документов изъято.

"Сотрудники НАБУ зашли в кабинет, в котором находятся материалы дел Европейского суда по правам человека. Закрылись там внутри с уборщицей, которой угрожали вызовами на допрос, — описала произошедшее Бернацкая. — Они находились там около полутора часов. После этого покинули здание через черный ход. На столе оставили только протокол обыска, в котором было указано, что изъяли мусор из корзин".

"Данный обыск был проведен без решения суда, без адвоката и какой-либо аудио- видеофиксации. И мы не знаем, какие документы были по факту похищены, сфальсифицированы, подкинуты…", — посетовала Бернацкая.

Представитель НАБУ в свою очередь заявил, что видеофиксация проводилась, а свое проникновение в здание Минюста позже пояснили ч.3 ст.233 УПК: то есть вошли в здание без решения суда, ссылаясь на "неотложный случай, связанный со спасением жизни и имущества".

После обыска сотрудники НАБУ оставили протокол, в котором указывалось, что извлекли документы из мусорников.

Обыск в доме сотрудницы Минюста — изъяли оригиналы документов

Кроме этого провели еще обыск в доме руководителя секретариата правительственного уполномоченного, который представляет нашу страну в Европейском суде по правам человека (следует отметить, что сама Бернацкая в 2014-2015 гг. занимала эту должность).

В этом случае решение суда на обыск уже было, но он начался без адвоката — сотрудники НАБУ не захотели ждать приезда адвокатов. "А когда они приехали, их толкали и не пускали в помещение", — пожаловалась Бернацкая.

У сотрудницы Минюста изъяли телефон и документы, которые находились в сумке.

По словам НАБУ, это были оригиналы документов, которые должно было предоставить Министерство юстиции по решению суда.

"Сейчас эти документы, как мозаика, складываются. Названия предприятий, даты соответствуют обстоятельствам, которые устанавливаются во время расследования", — сообщают в НАБУ.

То есть из вышесказанного можно сделать вывод: в НАБУ подозревают, что в исполнении Минюстом некоторых решений ЕСПЧ может быть коррупция, а министерство могло соврать о том, что требуемые документы уже уничтожены.

Какие документы искали

О каком именно деле может идти речь, рассказали только в Министерстве юстиции. В НАБУ пока только назвали предварительную статью — ст.364 (злоупотребление властью).

Первая замминистра вначале отметила, что с мая 2017 года Минюст информировали, что им "шьют дело, не знают, что найти, но придумали — по исполнению решений ЕСПЧ".

"Это сообщал лично руководитель НАБУ и спрашивал мнение по этому поводу у Минюста", — публично сообщила Бернацкая.

В ответ она была готова пояснить детективам Бюро бесперспективность этого направления расследования — выплата денег по решению ЕСПЧ. "Но после этого звучали угрозы, что руководству министерства объявят подозрения…", — добавила замминистра.

Бернацкая связывает обыски с делом "Золотого мандарина": компания долго добивалась возврата денег, но решения судов не исполнялось годами и были выполнены только в 2015 году.

Два года назад ЕСПЧ проинформировал украинскую сторону, что "Золотой мандарин" прислал в один день 5 тыс. типичных дел. Правительственный уполномоченный Борис Бабин (сейчас занимает должность представителя президента в Крыму) подписал дружественное урегулирование по этим тысячам дел и направил их в Европейский суд. ЕСПЧ утвердил эти дружественные урегулирования и плюсом было то, что Украина уже не должна выплачивать компенсации, а только исполнить решения национальных судов.

Суть спора следующая: "Золотой мандарин" еще в 2000-х передал мазут на сохранение "Киевэнерго". После продолжительного времени компания обратилась за своим мазутом. "Киевэнерго" направило их в суд, заявив, что мазут уже сожгли. "Золотой мандарин" выиграл все суды. Но исполнительная служба в 2008-2009 гг. не смогла выполнить решения судов, так как "Киевэнерго" входит в список компаний ТЭК, на которых распространяется мораторий по исполнению судебных решений. ЕСПЧ встает на сторону "Золотого мандарина", но мазут все равно не возвращают. Уже при новой власти компании вернули деньги за счет государства. После этого Минюст подготовил регрессный иск против "Киевэнерго", чтобы вернуть эти деньги от компании, которая сейчас уже принадлежит холдингу Ахметова.

"Почему-то в этот период, когда мы пошли открыто с иском, мы получаем произвол", — сокрушалась Бернацкая.

Минюст обратился к Генеральному прокурору с заявлением о преступлении, совершенном сотрудниками НАБУ. Речь идет о незаконном обыске и изъятии документов без решения суда. В ГПУ уже подтвердили получение заявления от Министерства юстиции. По данному факту Генеральной прокуратурой Украины внесены данные в Единый реестр досудебных расследований и начато производство

Кроме этого министерство проинформирует о совершенном Антикоррупционным бюро послов G7.