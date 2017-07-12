Что изменилось в правилах взыскания алиментов

12 июля 2017, 11:14
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Юристы "Астерс" сообщили, как изменились правила взыскания алиментов в Украине

Что изменилось в правилах взыскания алиментов | Общество | Дело Увеличить картинку

8 июля 2017 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем усовершенствования порядка взыскания алиментов" от 17 мая 2017 года № 2037-VIII.

Среди прочего закон должен минимизировать возможности плательщика уклоняться от обязанности по содержанию ребенка.

Изменения коснулись, в частности, следующего: алименты являются собственностью ребенка. Несовершеннолетний ребенок имеет право самостоятельно их получать и распоряжаться.

Увеличен минимальный размер алиментов с 30% до 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Кроме этого дополнен перечень обстоятельств, дающих суду право при решении вопроса о разделе совместного имущества супругов, отступить от принципа равенства долей супругов, уклонением одного из супругов от исполнения обязательств по содержанию ребенка.

Взыскатель алиментов получил исключительное право выбора того, как взыскивать алименты — в доле от дохода плательщика или в твердой денежной сумме. Плательщик алиментов лишен возможности влиять на избрание способа взыскания алиментов, но может обратиться в суд с иском об уменьшении размера алиментов.

Дополнен перечень обстоятельств, влияющих на определение размера алиментов. В частности, суд принимает во внимание наличие движимого и недвижимого имущества, денежных средств у плательщика, его расходы, превышающие десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица.

Предоставлено право родителю или другому законному представителю ребенка, вместе с которым он проживает, обратиться в суд в порядке упрощенного приказного производства с заявлением о взыскании алиментов в размере не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка.

Введены новые правила определения задолженности по алиментам, присужденным в доле от фактического заработка (дохода), полученного в том числе и за рубежом. Если же (i) плательщик алиментов не работал на время возникновения задолженности, (ii) является физическим лицом-предпринимателем на упрощенной системе налогообложения или (iii) получает заработок (доход) в государстве, с которым Украина не имеет договора о правовой помощи, задолженность определяется исходя из средней заработной платы работника на данной территории.

Запрещено приостановление производства по делу о взыскании алиментов на основании наличия спора об отцовстве (материнстве), об определении места жительства ребенка, об участии одного из родителей или родственников в воспитании ребенка, общении с ребенком.

Введена ответственность за просрочку уплаты дополнительных расходов на ребенка. По требованию получателя плательщик обязан выплатить сумму задолженности с учетом индекса инфляции за все время просрочки, а также три процента годовых от просроченной суммы.

По материалам: "Дело"
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Теги: алименты

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Что изменилось в правилах взыскания алиментов | Общество | Дело
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