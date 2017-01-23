Что изменится в случае принятия Закона о государственном языке

33 народных депутата подали проект Закона о государственном языке (№5670), которым предлагается значительно расширить и закрепить использование украинского языка как государственного в СМИ, производстве и распространении фильмов и сериалов, а также в сфере рекламы и книгоиздательства.

В пятницу законопроект передан на рассмотрение профильного комитета Рады по вопросам культуры и духовности (глава Николай Княжицкий).

Действие закона не должно распространяться на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

В ст.4 указано, что "каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства". Также в законопроекте указывается, что определенные лица должны свободно владеть украинским языком, начиная с Президента Украины, спикера парламента, премьер-министра и других высших должностных лиц. В частности, свободно владеть украинским языком обязаны члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Проверку уровня владения государственным языком этими лицами осуществляет Центр украинского языка, созданный Нацкомиссией по стандартам государственного языка.

Украинский язык должен стать рабочим не только в госорганах, но и в коммунальных предприятиях.

"На языке заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения в органах государственной власти, органах власти Автономной Республики Крым и органах местного самоуправления в Украине, на государственных и коммунальных предприятиях, в учреждениях и организациях, других субъектах хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности является государственный язык", — говорится в ст. 9 документа.

Фильмы будут с обязательной украинской озвучкой

В главе 5, в частности, регулируется использование государственного языка в сфере культуры, на телевидении и в печатных СМИ, а также в рекламе.

Проект предусматривает, что языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык. Фильмы (сериалы, анимационные фильмы, документальные фильмы), производимые субъектами кинематографии Украины, распространяются и демонстрируются в Украине с языковой частью звукового ряда, выполненной на украинском языке. Реплики на других языках должны быть озвучены или сопровождены субтитрами на украинском языке.

Чтобы не допустить распространения и демонстрации фильмов полностью на русском языке с украинскими субтитрами, авторы законопроекта предложили ограничить суммарную продолжительность реплик с субтитрами в фильме 15% продолжительности всех реплик в этом фильме.

Иностранные фильмы распространяются и демонстрируются в Украине в дублировании или озвучивании на украинском языке. Наряду с государственным языком иностранные фильмы могут содержать аудиодорожки на других языках.

Телеканалы должны быть на 90% украиноязычными

В ст.20 указано, что языком телевидения и радиовещания в Украине является государственный язык: телерадиоорганизации независимо от формы собственности и способа распространения телерадиопрограмм и передач осуществляют вещание на государственном языке.

"С целью удовлетворения потребностей национальных меньшинств, иностранной аудитории или в образовательных целях телерадиоорганизации могут вещать на других языках. Суммарная продолжительность иностранных телерадиопрограмм и передач не может превышать для общенациональных вещателей 10% от времени суточного вещания, для региональных и местных вещателей — 20%, а для субъектов государственного иновещания Украины — 60% от времени суточного вещания", — говорится в п.6 статьи.

Телерадиоорганизации также должны обеспечивать перевод на украинский жестовый язык и/или субтитрование официальных и иных сообщений.

Хочешь газету на русском языке — выпускай две версии

В ст.21 регулируется использование государственного языка в печатных СМИ. В частности, указывается, что издание печатных средств массовой информации, зарегистрированных в Украине, осуществляется на государственном языке.

По желанию основателя печатное СМИ может издаваться также в двух или более языковых версиях, одна из которых — на государственном языке. При этом объем, содержание, периодичность версий на других языках должны соответствовать объему, содержанию, периодичности версии на государственном языке, а тираж украинской языковой версии должен составлять не менее 50% совокупного тиража всех языковых версий этого печатного СМИ.

Указывается также, что в отдельных случаях издание печатных средств массовой информации, зарегистрированных в Украине, может осуществляться на официальных языках Европейского Союза. При этом не указано, о каких именно случаях идет речь.

В ст.22 указано, что книги в Украине издаются на государственном языке, но могут иметь и другие языковые версии.

Страницы органов власти в Facebook должны быть на украинском языке

В ст. 23 регулируется использование государственного языка в интернете. Интернет-представительства (в том числе, интернет-сайты, страницы в социальных сетях и т.д.) средств массовой информации, зарегистрированных в Украине, используют государственный язык.

Кроме этого, органы власти должны пользоваться программным обеспечением с пользовательским интерфейсом исключительно на украинском языке.

В ст. 28 указано, что языком рекламы в Украине является государственный язык.

Сфера услуг

Языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык. Компании проводят обслуживание и предоставляют информацию о товарах (услугах), в том числе через интернет-магазины и интернет-каталоги, на государственном языке.

"По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон", — приводится исключение в ст.26. Подобное правило предлагается сделать и в сфере здравоохранения. При этом отмечается, что языком внутренних актов, регулирующих деятельность учреждений здравоохранения, делопроизводства и документооборота, является государственный язык.

Интернет-магазины в своей деятельности обязаны обеспечить предоставление всей информации (согласно Закону "Об электронной коммерции") на государственном языке.

Предлагается предусмотреть, чтобы на украинском языке была также маркировка, инструкции по использованию, информация о товарах и услугах.

Во всех видах пассажирского транспорта, на вокзалах, в портах и т.д. языком информации, объявлений, сообщений, надписей, справочных служб и т.д. является государственный язык. В случае необходимости эта информация может дублироваться на английском языке, а в международном пассажирском сообщении — также официальном языке страны следования транспорта.

Напомним, сейчас в Украине действует Закон "Об основах государственной языковой политики", который был принят Верховной Радой 3 июля 2012 и вступил в силу 10 августа 2012 года. Законопроект внесли народные депутаты Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов 7 февраля 2012 г.