Что Кабмин изменил в стипендиях

Правительство внедряет рейтинговую систему начисления стипендий для учеников профессионально-технических училищ и студентов ВУЗов. Такое решение зафиксировано в постановлении Кабинета министров №1050.

В частности, Кабмин установил, что стипендии студентов, занимающих первые места в рейтинге, увеличиваются на 45%. Также увеличиваются социальные стипендии на 45%, если студент/ученик является круглым отличником.

Что касается рейтинга, то перед подведением итогов результатов каждого семестра ученый (педагогический) совет учебного заведения определяет лимит стипендиатов, которые будут получать академическую стипендию.

Количество студентов со стипендией составит от 40 до 45% фактического количества студентов-бюджетников дневной формы обучения. При этом успеваемость составляет не менее 90% от общего балла в рейтинге.

Кабмин установил размеры академических стипендий:

- для учеников профессионально-технических училищ — 415 грн;

- для студентов ВУЗов I—II уровня аккредитации ("младший специалист", "бакалавр") — 830 грн;

- для студентов ВУЗов I—II уровня аккредитации ("младший специалист", "бакалавр"), специальностей, для которых установили повышенные стипендии — 1056 грн;

- для студентов ВУЗов III—IV уровня аккредитации, научных заведений ("бакалавр", "специалист", "магистр") — 1100 грн;

- для студентов ВУЗов III—IV уровня аккредитации, научных заведений ("бакалавр", "специалист", "магистр"), специальностей, для которых установили повышенные стипендии — 1400 грн.

Кабмин установил размеры социальных стипендий:

- для учеников профессионально-технических училищ — 1000 грн;

- для студентов ВУЗов и научных заведений — 2000 грн.

Как обычно, остались высокие стипендии президента и именные Кабинета министров:

- для учеников профессионально-технических училищ — 1200 грн (президент), 1000 грн (Кабмин); для студентов ВУЗов и научных заведений — от 1800 грн до 2300 грн (президент), 1600 грн и 2100 грн (Кабмин).

Участники и призеры международных ученических олимпиад по базовым предметам также положена стипендия: участникам — 2200 грн, призерам — 2500 грн. Победители всеукраинских ученических олимпиад и участники конкурса работ Малой академии наук 2200 грн. Победители Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе получат по 2000 грн в месяц. А победители Международного конкурса украинского языка им. Петра Яцыка и Международного языково-литературного конкурса им. Тараса Шевченко будут получать по 1200 грн, 1500 грн и 2200 грн в месяц в зависимости от уровня аккредитации учебного заведения.

Кабмин утвердил новый перечень специальностей, которые получат повышенную академическую стипендию:

- Среднее образование (математика, биология, физика, химия, информатика)

- Специальное образование

- Биология

- Науки о Земле

- Физика и астрономия

- Прикладная физика и наноматериалы

- Математика

- Прикладная механика

- Материаловедение

- Отраслевое машиностроение

- Авиационная и ракетно-космическая техника

- Судостроение

- Металлургия

- Электроэнергетика, электротехника и электромеханика

- Энергетическое машиностроение

- Атомная энергетика

- Теплоэнергетика

- Гидроэнергетика

- Горное

- Нефтегазовая инженерия и технологии