Что Кабмин предложил МВФ изменить в пенсионной реформе — СМИ

14 февраля 2017, 16:40
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Кабинет министров Украины отклонил предложения Фонда и предложил свой вариант пенсионной реформы

Что Кабмин предложил МВФ изменить в пенсионной реформе — СМИ | Экономика | Дело Увеличить картинку

Кабинет министров прописал в проекте меморандума Украины и Международного валютного фонда свой вариант пенсионной реформы, сообщает "Экономическая правда", которая имеет проект меморандума.

Так, МВФ требовал принять до конца марта 2017 года пенсионную реформу, которая включает увеличение пенсионного возраста до 63 лет (до 2027 года). Кроме этого, пенсионная реформа должна предусматривать дальнейшее сужение возможностей заблаговременного выхода на пенсию.

Власти Украины предложили в своем варианте, что Верховная Рада примет до конца апреля 2017 года комплексную пенсионную реформу, которая вступит в силу с 1 января 2018 года.

"Реформа будет предусматривать новый набор вариантов выхода на пенсию с более широким, чем существующий, диапазоном пенсионного возраста, что предполагает значительную возможность выбора, в зависимости от общего трудового стажа, а также с пенсионными выплатами, которые поощряют граждан к продолжению трудовой деятельности и более позднему выходу на пенсию", — говорится в предложениях правительства.

Также в правительственном варианте реформа предусматривает экономию расходов в размере не менее 3% ВВП в долгосрочной перспективе (по сравнению с уровнем расходов в 2016 году), в том числе за счет увеличения эффективного трудового стажа для выхода на пенсию.

Кроме того, она должна гарантировать, что граждане Украины будут получать пенсии, которые являются соотносительными с уплаченными ими взносами и адекватными в реальном измерении.

Стоит отметить, что эти пункты до сих пор остаются несогласованными.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтрева прогнозировала получение следующего транша от Международного валютного фонда в конце февраля или начале марта.

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Теги: пенсионная реформа , пенсионый возраст , мвф

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Что Кабмин предложил МВФ изменить в пенсионной реформе — СМИ | Экономика | Дело
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