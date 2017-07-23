Что может повлиять на очередной раунд Минского процесса

"Завтра — первые телефонные переговоры в нормандском формате за длительное время, первые при участии нового французского президента Макрона… Для Украины ключевое — вопрос безопасности и освобождения заложников. Очень хочется прогресса и продвижения в этих вопросах", — написала Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.
"Наши минские переговоры, которые состоятся 31 июля (скайп-конференция по заложникам) и 2 августа (всех прочих групп, кроме гуманитарной) во многом будут зависеть от результатов нормандской телефонной конференции", — добавила она.
Как сообщалось, 19 июля спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что переговоры лидеров стран "нормандской четверки" в формате телеконференции запланированы на понедельник, 24 июля.