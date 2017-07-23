Что может повлиять на очередной раунд Минского процесса

23 июля 2017, 17:40
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Минские переговоры 31 июля и 2 августа во многом будут зависеть от телефонных переговоров "нормандской четверки" 24 июля — Ирина Геращенко

Что может повлиять на очередной раунд Минского процесса | Политика | Дело Увеличить картинку

Запланированные на 31 июля и 2 августа переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в значительной мере будут зависеть от результатов телефонных переговоров президентов стран "нормандской четверки" — Украины, Франции, Германии и РФ, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Завтра — первые телефонные переговоры в нормандском формате за длительное время, первые при участии нового французского президента Макрона… Для Украины ключевое — вопрос безопасности и освобождения заложников. Очень хочется прогресса и продвижения в этих вопросах", — написала Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Наши минские переговоры, которые состоятся 31 июля (скайп-конференция по заложникам) и 2 августа (всех прочих групп, кроме гуманитарной) во многом будут зависеть от результатов нормандской телефонной конференции", — добавила она.

Как сообщалось, 19 июля спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что переговоры лидеров стран "нормандской четверки" в формате телеконференции запланированы на понедельник, 24 июля.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: минские соглашения , нормандский формат , ирина геращенко

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Что может повлиять на очередной раунд Минского процесса | Политика | Дело
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