Что МВФ требует сделать для НАБУ — меморандум

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) до конца мая 2017 года должно поучить право самостоятельно снимать информацию с каналов связи и проведения следственных действий под прикрытием, говорится в опубликованном тексте меморандума Украины с Международным валютным фондом.

Согласно тексту меморандума, опубликованному на сайте МВФ во вторник, предыдущий срок выполнения данного условия — конец ноября 2016 года — не был выполнен и новым сроком выполнения определен конец мая 2017 года.

Таким образом, законодательные изменения должны быть внесены в Верховную Раду и приняты к концу мая (это определено контрольным показателем сотрудничества с МВФ), чтобы гарантировать возможность для НАБУ пользоваться широким спектром методов расследования без необходимости полагаться на инфраструктуру других ведомств, в их числе: операции под прикрытием, перехват сообщений, доступ к компьютерным системам и контроль корреспонденции.

Кроме того, меморандум предусматривает, что регистрация досудебных дел и постановлений следственных судей, имеющих отношение к НАБУ, должны быть защищены от утечки информации, связанной с текущими расследованиями, путем ограничения доступа к ней офицеров НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) до тех пор, пока расследование дела не завершено или закрыто.

В меморандуме указывается, что к концу декабря 2016 года НАБУ наняло 542 сотрудника из 700 человек полной комплектации и открыло 3 региональных отделения.

"НАБУ продемонстрировало свою способность проводить расследования в отношении высокопоставленных должностных лиц, в частности 8 членов парламента, 39 судей, 23 прокурора".

При этом в сотрудничестве с САП 40 дел были отправлены в суд и привели к отмене неприкасаемости члена парламента.

НАБУ также должно продолжать публиковать статистические данные, касающиеся расследований актов коррупции со стороны высокопоставленных должностных лиц на своей странице в свободном доступе.

До конца апреля 2017 года президент, Верховная Рада и Кабинет министров Украины должны назначить аудиторов (членов комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки эффективности) деятельности НАБУ.

Меморандум предусматривает, что комиссия утвердит условия проведения ежегодного внешнего аудита НАБУ до конца июня 2017 года по согласованию с представителями МВФ.

В случае, если аудиторы единогласно придут к выводу о неэффективности деятельности НАБУ и ненадлежащем исполнении обязанностей его директором, то эксперты должны будут изложить свою позицию и рекомендации в отчет.

Сам аудиторский отчет должен быть завершен до конца октября 2017 года и прилагается к последующему двухгодичному отчету НАБУ.