Что ожидает граждан Украины в России

Граждане Украины, которым приходится часто посещать Россию, жалуются на давление со стороны правоохранительных органов РФ, в том числе на запугивание, угрозы запрета въезда, попытки вербовки и др., констатирует помощник руководителя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Известно, что спецслужбы РФ ведут учет граждан Украины, которые постоянно ездят в РФ, с помощью пограничной базы "Каскад-Поток". В зоне риска — лица, которые постоянно пересекают украинско-российскую границу по частным делам; имеют родственников в приграничных районах РФ; имеют автомобиль российской регистрации", — написал Слободян на странице в Фейсбуке.

Он пояснил, что при срабатывании базы "Каскад-Поток" российские пограничники изымают у гражданина Украины паспорт и докладывают старшему смены или инициатору постановки на контроль, а человека и транспортное средство выводят из общего потока для ожидания прибытия инициатора.

По его данным, во время опроса спецслужбы запугивают украинских граждан и угрожают запретить въезд на территорию РФ. Иногда происходят случаи вымогательства денежных средств. В основном задают вопросы о личном участии в АТО или участии близких родственников, об общественно-политической обстановке в Украине и сотрудничестве со структурами Службы безопасности Украины. Кроме того, представители российских спецслужб отбирают и проверяют содержание и контакты мобильного телефона.

"В ходе бесед с гражданами Украины, которые задерживались на территории РФ, стало известно о неоднократных попытках сотрудников ФСБ РФ склонить их к конфиденциальному сотрудничеству или заставить признаться в разведывательной деятельности в пользу Украины. Многие из них рассказывали о применении против них физической силы, в том числе для того, чтобы последние признались в преступлениях, которых они не совершали (например, кража)", — приводит примеры Слободян.

В связи с этим Госпогранслужба Украины в очередной раз рекомендует украинцам воздержаться от поездок в РФ без необходимости.