Что предусматривает законопроект о реинтеграции Донбасса

В президентском законопроекте "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" отмечается, что Россия инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность в Украине, осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории, применяя регулярные соединения и подразделения вооруженных сил и других воинских формирований РФ.

Государство Украина не несет ответственности за противоправные действия России как государства-агрессора, ее вооруженных сил, других военных формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Минские соглашения

Россия прямо обвиняется в грубом нарушении достигнутых на международном уровне договоренностей (Минские соглашения — Ред.). Речь идет о несоблюдении режима прекращения огня и продолжение обстрелов, попытках распространить российское законодательство и налоговую систему на территорию ОРДЛО; о требованиях по перерегистрации предприятий и взыскании денежных средств в пользу оккупационной администрации РФ; введение обращения российского рубля как единой валюты; введение на предприятиях "внешнего управления", что означает де-факто их экспроприацию.

В законопроекте фактически приводятся до уровня закона Минские соглашения: "При осуществлении органами госвласти Украины мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины … обеспечивается приоритетность выполнения безопасности положений Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 и "Комплекса мер" от 12 февраля 2015".

Границы оккупированных территорий

Законопроект предусматривает:

- освобождение временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и восстановления конституционного порядка на них

- защиту прав, свобод и законных интересов граждан Украины, пострадавших в результате российской агрессии;

- укрепление независимости, государственности, обеспечения единства и территориальной целостности Украинского государства.

Оккупированными территориями будут считаться районы Донецкой и Луганской областей, где вооруженные силы и администрация РФ совершают оккупационную власть, а также прилегающее к ним море и воздушное пространство над ними.

Границы этих территорий определяет Генштаб.

В границах временно оккупированных территорий действует особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения.

За гражданами и компаниями сохраняется право собственности на недвижимое имущество, находящееся в ОРДЛО.

Кто и как будет воевать с Россией

Для обеспечения нацбезопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии привлекаются личный состав и средства Вооруженных Сил Украины, СБУ, СВР и других вооруженных формирований. Основанием для сдерживания и отпора вооруженной агрессии РФ и восстановления территориальной целостности Украины является ст. 51 Устава ООН и национальное законодательство Украины.

Непосредственное руководство ими будет осуществляться Объединенным оперативным штабом ВСУ. Также этот штаб будет координировать и контролировать деятельность военно-гражданских администраций.