Что предусматривает законопроект о реинтеграции Донбасса

В президентском законопроекте "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" отмечается, что Россия инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность в Украине, осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории, применяя регулярные соединения и подразделения вооруженных сил и других воинских формирований РФ.
Государство Украина не несет ответственности за противоправные действия России как государства-агрессора, ее вооруженных сил, других военных формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.
Минские соглашения
Россия прямо обвиняется в грубом нарушении достигнутых на международном уровне договоренностей (Минские соглашения — Ред.). Речь идет о несоблюдении режима прекращения огня и продолжение обстрелов, попытках распространить российское законодательство и налоговую систему на территорию ОРДЛО; о требованиях по перерегистрации предприятий и взыскании денежных средств в пользу оккупационной администрации РФ; введение обращения российского рубля как единой валюты; введение на предприятиях "внешнего управления", что означает де-факто их экспроприацию.
В законопроекте фактически приводятся до уровня закона Минские соглашения: "При осуществлении органами госвласти Украины мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины … обеспечивается приоритетность выполнения безопасности положений Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 и "Комплекса мер" от 12 февраля 2015".
Границы оккупированных территорий
Законопроект предусматривает:
- освобождение временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и восстановления конституционного порядка на них
- защиту прав, свобод и законных интересов граждан Украины, пострадавших в результате российской агрессии;
- укрепление независимости, государственности, обеспечения единства и территориальной целостности Украинского государства.
Оккупированными территориями будут считаться районы Донецкой и Луганской областей, где вооруженные силы и администрация РФ совершают оккупационную власть, а также прилегающее к ним море и воздушное пространство над ними.
Границы этих территорий определяет Генштаб.
В границах временно оккупированных территорий действует особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения.
За гражданами и компаниями сохраняется право собственности на недвижимое имущество, находящееся в ОРДЛО.
Кто и как будет воевать с Россией
Для обеспечения нацбезопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии привлекаются личный состав и средства Вооруженных Сил Украины, СБУ, СВР и других вооруженных формирований. Основанием для сдерживания и отпора вооруженной агрессии РФ и восстановления территориальной целостности Украины является ст. 51 Устава ООН и национальное законодательство Украины.
Непосредственное руководство ими будет осуществляться Объединенным оперативным штабом ВСУ. Также этот штаб будет координировать и контролировать деятельность военно-гражданских администраций.