ЦИК просит Раду разъяснить возможность проведения местных выборов в ОРДЛО

Центральная избирательная комиссия обратилась к комитетам Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, а также правовой политики и правосудия с просьбой разъяснить положения Закона "О местных выборах" относительно возможности назначения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании 19 апреля, сообщает пресс-служба.

Напомним, п.5 вышеуказанного закона гласит о том, что местные выборы на оккупированной территории Донбасса будут назначены при прекращении оккупации и вооруженной агрессии РФ, восстановлении конституционного порядка, обеспечении безопасности гражданам…

Также комиссия посетовала, что к ним поступают многочисленные обращения о возможности назначения и проведения соответствующими теризбиркомами местных выборов, а также замещения депутатов местных советов на оккупированной территории, где 25 октября 2015 года очередные местные выборы не назначались и не проводились.

В связи с этим ЦИК обратилась к парламентариям по вопросу осуществления замещения депутатов местных советов на этих территориях в случае досрочного прекращения их полномочий до назначения Верховной Радой и проведения на этих территориях соответствующих местных выборов.

"А в случае возможности назначения таких выборов — о неотложном законодательном урегулировании проблемных вопросов, которые могут возникнуть во время организации подготовки и проведения таких местных выборов и осуществления замещения депутатов местных советов", — говорится в сообщении.