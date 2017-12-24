Concorde Capital будет участвовать в приватизации "Центрэнерго" — Мазепа

Concorde Capital будет участвовать в приватизации ПАО "Центрэнерго", если государство проведет "большую" приватизацию. Об этом сообщил в интервью "Левому берегу" Игорь Мазепа, основатель группы компаний Concorde Capital.

"Мы будем первыми в ней участвовать. У меня, кстати, есть деньги для покупки "Центрэнерго". Concorde уже синдицировал пул стратега и портфельных инвесторов. Поэтому у меня две новости для чиновников. Хорошая — если они по-честному хотят привлечь максимальные деньги — у них уже есть один покупатель. Плохая — если они за копейки попытаются "спилить" актив — у них не получится, я приду и буду платить рыночную цену", — заявил Мазепа.

Он уточнил, что покупателями готовы выступить иностранцы и речь идет о сотнях миллионов долларов.

Анализируя предыдущий опыт крупной продажи государственных активов в Украине, Мазепа отметил, что "не особо верит" в "большую" приватизацию.

"Потому что каждый год вот уже лет 20 обещают. Даже если что-то продавали, то продавали в какие-то очевидные руки", — заявил инвест-банкир.

Тем не менее августовскую распродажу пакетов акций облэнерго он назвал честной.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины опубликовал график продажи крупнейших госпредприятий. 78,29% акций "Центрэнерго" собираются выставить на торги в июне 2018 года.