Дефицит госбюджета в 2016 году составил 2,97% ВВП

27 января 2017, 13:01
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Дефицит государственного бюджета в 2016 году удалось удержать в пределах 3%

Дефицит госбюджета в 2016 году составил 2,97% ВВП | Экономика | Дело Увеличить картинку

Дефицит государственного бюджета Украины в 2016 году составил 70,13 млрд грн, в том числе по общему фонду — 63,74 млрд грн, сообщает Государственная казначейская служба в пятницу.

Ведомство напоминает, что предельный размер дефицита в законе о госбюджете был установлен на уровне 83,69 млрд грн, в том числе общего фонда — 68,89 млрд грн.

Согласно оценке номинального ВВП за минувшей год в 2,358 трлн грн, осуществленной Нацбанком, дефицит госбюджета в 2016 году составил 2,97% ВВП.

Госказначейство уточняет, что приватизация принесла всего 0,19 млрд грн, тогда как финансирование по долговым операциям составило 177,256 млрд грн, за счет изменения объема бюджетных средств — 21,9 млрд грн.

Одновременно были осуществлены выпуски облигаций для докапитализации госбанков и финансирования Фонда гарантирования вкладов физлиц на 129,22 млрд грн.

Согласно отчету, дефицит сводного бюджета Украины в минувшем году был равен 54,68 млрд грн, в том числе по общему фонду — 8,31 млрд грн, так как местные бюджеты закрыли год с профицитом 15,45 млрд грн, в том числе по общему фонду — 55,44 млрд грн.

Как сообщалось, в 2015 году дефицит госбюджета Украины составил 45,17 млрд грн при потолке в 75,96 млрд грн, или 2,27% ВВП.

Дефицит сводного бюджета в 2015 году был равен 30,9 млрд грн, в том числе по общему фонду — 0,44 млрд грн, так как местные бюджеты были выполнены с профицитом 14,27 млрд грн, в том числе по общему фонду 38,44 млрд грн.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: госбюджет , бюджет , дефицит , госказначейство

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Дефицит госбюджета в 2016 году составил 2,97% ВВП | Экономика | Дело
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