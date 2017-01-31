Дефицит платежного баланса в Украине в 2016 году вырос до $3,4 млрд

31 января 2017, 13:14
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Дефицит текущего счета платежного баланса в 2016 году увеличился до 3,4 млрд долларов. Рост дефицита был предопределен как сокращением экспорта товаров, так и возобновлением роста импорта

Увеличить картинку Фото: linkis.com

"По итогам 2016 года дефицит текущего счета платежного баланса составлял 3,4 млрд долларов США", — сообщает Национальный банк Украины.

В НБУ отмечают, что увеличение дефицита было предопределено как сокращением экспорта товаров, так и возобновлением роста импорта.

По итогам 2016 года объемы экспорта уменьшились на 5,2% — до $33,6 млрд. Импорт товаров за год увеличился на 3,8% до $40,4 млрд.

В прошлом году произошел рост экспорта продовольственных товаров на 5,4%. Основным фактором роста было увеличение на 15,1% стоимостных объемов экспорта масла и семян масличных. Также существенно увеличились физические объемы экспорта зерновых. Однако из-за снижения мировых цен на зерновые культуры их стоимостные объемы были на уровне прошлого года.

В то же время экспорт по другим товарным группам сократился. Это было вызвано неблагоприятной ценовой конъюнктурой на мировых сырьевых рынках, особенно в первой половине года, действием торговых ограничений со стороны РФ и рядом других сдерживающих факторов (в частности внутренними транспортными осложнениями). Так, экспорт черных и цветных металлов снизился на 11,6%, минеральных продуктов — на 10,5%, продукции машиностроения — на 17,8%, химической промышленности — на 24,8%.

В географическом разрезе больше всего сократился экспорт в Россию (на 25,8%), часть которого в общем экспорте уменьшилась до 9,3%. Объем экспорта в страны ЕС увеличился на 2,4%, а его удельный вес в общем экспорте — до 31,9%.

В Нацбанке отмечают, что по итогам 2016 года значительно увеличились чистые поступления капитала согласно финансовому расчету (чистые заимствования) — до $4,6 млрд (по сравнению с $582 млн в 2015 году).

В целом по итогам 2016 года платежный баланс был сведен с профицитом $1,3 млрд, по сравнению с $849 млн в 2015 году. Формирование профицита сводного баланса вместе с получением третьего транша от Международного валютного фонда (на сумму $1 млрд в эквиваленте) обусловили рост международных резервов до $15,5 млрд, который обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,4 месяца.

По материалам: Укринформ
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Теги: платежный баланс , нбу

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