Дефицит платежного баланса за 11 месяцев достиг $3,1 млрд

В январе-ноябре 2016-го дефицит текущего счета платежного баланса составил $3,1 млрд. В Нацбанке отмечают, что дефицит был компенсирован чистыми привлечениями по финансовому счету объемом около $4 млрд, потому сальдо сводного платежного баланса было положительным и составило $987 млн.

В ноябре дефицит текущего счета платежного баланса составил $165 млн. В Нацбанке сообщают, что дефицит сокращался второй месяц подряд, в первую очередь за счет роста экспорта на $343 млн. В прошлом месяце Украина нарастила экспорт продовольственных товаров. В частности, в прошлом месяце страна экспортировала масла и семян масличных на сумму $700 млн, что составило 21% от общего экспорта товаров. Также продолжал расти экспорта сахара.

Кроме того, улучшилась ценовая конъюнктура для украинских экспортеров. Индекс мировых цен на товары украинского экспорта вырос в ноябре на 6% по сравнению с октябрем и на 10% в годовом измерении. Рост наблюдался за счет подорожания стали и железной руды. Тем не менее, это имело ограниченный эффект на платежный баланс Украины, ведь повышение цен на сталь несущественно повлияло на экспорт металлургии. Также в прошлом месяце вырос экспорт услуг за счет увеличения объемов транзита газа в Европу.

Импорт товаров в ноябре также существенно возрос, отмечают в НБУ, в первую очередь из-за увеличения импорта нефтепродуктов. Также увеличился импорт машиностроительной продукции.

Кроме того, в ноябре сократились чистые поступления по финансовому счету до $84 млн, наблюдался чистый отток долгового капитала из реального сектора. А погашения облигаций внутреннего госзайма в иностранной валюте, которые были в собственности нерезидентов (на сумму $110 млн), оставались главной причиной сокращения пассивов госсектора.