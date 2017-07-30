Деканоидзе вернула себе грузинское гражданство

30 июля 2017, 10:00
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Деканоидзе была лишена гражданства Грузии после того, как ее назначили главой Нацполиции в Украине

Деканоидзе вернула себе грузинское гражданство | Политика | Дело Увеличить картинку

Экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе вернула себе грузинское гражданство.

"Я очень активное участие принимаю в грузинской политике, после того, как президент Грузии вернул мне гражданство. Было очень много спекуляций, что у нас были двойные гражданства. Не было у меня другого гражданства, кроме украинского. Мы отказались. После того, как я оставила пост, через несколько месяцев я подала заявление президенту Грузии и получила во второй раз грузинское гражданство. Я родилась в Грузии, поэтому по закону это можно. У меня есть большое желание принимать активное участие в грузинской политике. Я думаю, сейчас это очень важно, не только для того, чтобы не допустить откат, но и не допустить возвращения на русскую орбиту. Это очень важно для меня, это дело чести", — сказала она.

Ранее Деканоидзе была лишена гражданства Грузии после того, как ее назначили главой Нацполиции в Украине. Возглавляя полицию, Деканоидзе воспользовалась нормой Закона Украины "О гражданстве", которая позволяет иностранцу работать на госслужбе два года с сохранением двух паспортов, однако была лишена гражданства Грузии.

Хатия Деканоидзе — бывший министр образования Грузии, экс-ректор грузинской Полицейской академии, активный участник реформ 2004-2011 годов. После смены правительства и прихода команды Бидзины Иванишвили занялась преподаванием, а затем переехала в Ук­ра­ину. Кабмин 4 ноября 2015 года поддержал ее кандидатуру на пост главы Национальной полиции. Как известно, 14 ноября 2016 года Деканоидзе заявила, что уходит в отставку, которую позднее утвердил Кабмин.

По материалам: 112 канал
Раздел: >
Теги: хатия деканоидзе , грузия , гражданство

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Деканоидзе вернула себе грузинское гражданство | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.92
EUR EUR - - 30.4
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 11.92
Киевская область 21.63 10.98
Львовская область 21 11.06
Читаемые в разделе
В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив Опубликован список победителей конкурса в Верховный Суд: активисты заявили о победе старых судей Опубликован список победителей конкурса в Верховный Суд: активисты заявили о победе старых судей День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото) День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото)
Все новости
Комментируемые
1 Украина координирует поисково-спасательную операцию по затонувшему кораблю, который вез зерно из Крыма 2 На Донбассе не конфликт, а война — спецпредставитель Госдепа США Фолькер 3 Как правительство Германии отреагировало на поставки немецкого оборудования в Крым 4 Мать россиянина Агеева признала, что российские военные служат на Донбассе 5 Что думают о снятии депутатской неприкосновенности в крупнейшей фракции Верховной Рады
Все новости
Видео
 В луцком отеле ночью вспыхнул пожар
Мать россиянина Агеева признала, что российские военные служат на Донбассе
Все видео
Фото
В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив
В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив
День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото)
День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.