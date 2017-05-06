Дело Мартыненко: еще одного обвиняемого посадили под домашний арест

06 мая 2017, 11:41
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Одного из руководителей госкомпании "Ядерное топливо" отправили под домашний арест

Дело Мартыненко: еще одного обвиняемого посадили под домашний арест | Политика | Дело Увеличить картинку

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения еще одному подозреваемому в причастности к хищению средств госкомпании "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Одного из руководителей государственного концерна "Ядерное топливо", в состав которого входит "ВостГОК" отправили под домашний арест, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Подозреваемого также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта. Должностное лицо подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

22 апреля его уведомили о подозрении в порядке, предусмотренном для лиц, которые находятся за пределами страны, а 4 мая уведомление о подозрении фигуранту "дела Мартыненко" вручили лично.

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку.

По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты свыше 17 миллионов долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". 22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки ряда народных депутатов. В тот же день на поруки судом был выпущен первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, которого следствие считает сообщником Мартыненко. Директору ГП "ВостГОК" Александру Сорокину суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Еще один фигурант "дела Мартыненко" — глава правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслан Журило был арестован в рамках уголовного производства о хищении средств ОГХК и вышел на свободу после внесения залога.

По материалам: ZN.UA
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Теги: николай мартыненко , уголовное дело , суд

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Дело Мартыненко: еще одного обвиняемого посадили под домашний арест | Политика | Дело
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