Дело Мартыненко: в НАБУ сообщили, на что подозреваемые тратили деньги (инфографика)

Детективы НАБУ при расследовании коррупционных схем, реализованных на ГП "ВостГОК", провели рекордно большой объем работы.

"Дело о нанесении ущерба "ВостГОК" является абсолютным рекордсменом по объему коммуникации с компетентными органами других стран среди всех производств, расследованных НАБУ", — говорится в сообщении НАБУ.

С начала расследования (декабрь 2015 года) детективы НАБУ направили в 8 стран 16 запросов о международной правовой помощи. Информация, полученная от других государств, помогла детективам НАБУ не только исследовать все детали коррупционной схемы, но и установить, на что именно подозреваемые тратили украденные у государства средства, говорится в сообщении.

Так, средства тратились на аренду недвижимости в странах ЕС для потребностей членов семей подозреваемых, оплату медуслуг и услуг адвокатов по защите подозреваемого в другом уголовном деле, открытом прокуратурой Швейцарии.

Напомним, в четверг следователи Национального антикоррупционного бюро Украины вручили сообщение о подозрении бывшему народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко. Экс-нардеп был доставлен в НАБУ для проведения процессуальных и следственных действий.

Николая Мартыненко подозревают в растрате средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann.

Сам Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов НАБУ.