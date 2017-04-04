Дело мэра Вышгорода направили в суд

Прокуратура Киевской области направила уголовное производство по подозрению во взяточничестве Вышгородского городского головы Алексея Момота в суд для рассмотрения по существу. Об этом во вторник сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, закончено досудебное расследование по подозрению во взяточничестве Момота и его сообщников.

"Досудебным расследованием установлено, что Вышгородский городской голова Момот А.В. совместно с Грищенко Д.А. и Маджановым А.Р., по предварительному сговору между собой, требовали неправомерную выгоду в сумме 300 тыс. евро и получили 200 тыс. евро от представителя строительной компании Семенчука Д.И. за не препятствование продолжению аренды земельного участка и строительству многоквартирных жилых домов", — написал генпрокурор в Facebook.

Как известно, Момот был задержан 14 апреля 2016 года. По версии следствия, он вместе с сообщниками требовал от представителя строительной фирмы неправомерную выгоду в сумме $300 тыс. и помещения площадью 4 тыс. кв. м в новостройке.

17 апреля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.

19 апреля Момот вышел из тюрьмы после внесения залога в размере 5 млн грн. Эти деньги были внесены сторонниками партии "Воля". Глава Вышгородской РГА Александр Горган сообщал, что более 2 млн грн внесла супруга народного депутата из депутатской группы "Воля народа" Ярослава Москаленко, более 1 млн — внефракционный депутат Юрий Деревянко (партия "Воля"), 1 млн грн внес Сергей Костырко (трест "ПивденАтомЕнергоБуд"), 15 тыс. грн — "неравнодушные жители Вышгорода".

Напомним, Момот участвовал в выборах мэра как кандидат от партии "Воля".