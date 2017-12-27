Дело против Довгого закрыли — СМИ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 26 декабря закрыли уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады Олеся Довгого. Об этом сообщил источник "Укринформа" в САП.

По его словам, дело закрыто из-за недоказанности вины Довгого в инкриминируемом преступлении. Материалы закрытого дела переданы в прокуратуру Киева.

В частности, САП была готова закрыть это производство еще несколько месяцев назад, в случае, если Довгий согласится на закрытие по нереабилитирующим обстоятельствам, и передала дело в ГПУ.

Однако это предложение не было воспринято генпрокурором Юрием Луценко, который внес коррективы в производство и отправил его обратно в САП.

Как известно, бывшего секретаря Киевсовета подозревают в создании схемы незаконного отчуждения в пользу застройщиков заповедных земель на территории столицы.

В июле парламент снял неприкосновенность с депутата Довгого.

Напомним, в июле Юрий Луценко признался, что предлагал Олесю Довгому свидетельствовать против экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. Однако, по словам генпрокурора, Довгий отказался это делать.