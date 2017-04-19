Дело "Украина против России": Как голосовали судьи Международного суда в Гааге

А судьи кто?

Согласно статуту Международный суд ООН состоит из 15 судей, которые избираются на три года. Однако в деле "Украина против России" коллегия судей состояла из 16 человек. К 14 постоянным членам суда временно присоединились двое судей ad hoc — россиянин Леонид Скотников и итальянец Фаусто Покар.

При этом представитель России в Международном суде Кирилл Геворгян заявил о своем отводе еще перед началом рассмотрения этого дела в суде. Вместо него в судейскую коллегию был назначен судья ad hoc Леонид Скотников как представитель России. Правила не допускают проводить Суд без судьи, представленного страной, являющейся стороной дела.

Интересно, что судья ad hoc не обязательно должен быть гражданином государства, назначившего его. Поэтому Украину в Суде ООН представляет итальянский юрист Фаусто Покар. В 2005-2008 годах именно Покар возглавлял Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии. Покар был также членом Апелляционной палаты Международного уголовного трибунала по Руанде с 2000 года до его закрытия в 2015.

Как голосовали судьи Международного суда?

В рамках Конвенции о предотвращении всех форм расовой дискриминации суд обязал Россию воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, включая возобновление деятельности меджлиса.

"За" это решение проголосовали 13 членов суда. Среди них:

Председатель Суда Ронни Абрахам (Франция)

Вице-председатель Суда Абдулкави Ахмед Юсуф (Сомали)

Патрик Робинсон (Ямайка)

Хисаси Овада (Япония)

Джеймс Ричард Кроуфорд (Австралия)

Мохаммед Беннуна (Марокко)

Кристофер Гринвуд (Великобритания)

Антониу Аугусту Кансаду Триндади (Бразилия)

Джоан Донохью (США)

Джорджо Гайя (Италия)

Джулия Себутинде (Уганда)

Далвир Бхандари (Индия)

Фаусто Покар (Италия, в суде временно представляет Украину)

"Против" проголосовали представители трех стран:

Леонид Скотников (Россия)

Сюэ Ханьцинь (КНР)

Петер Томка (Словакия)

Однако все судьи единогласно поддержали решение обеспечить обучение на украинском языке, а также призвали обе стороны воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или затруднить решение вопроса в Суде.

В то же время Международный суд ООН принял решение об отсутствии оснований для дополнительных мер в отношении Российской Федерации согласно Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, о чем говорилось в иске Украины против России.

"Суд пришел к выводу, что условия, необходимые для определения дополнительных мер в отношении прав на основании Конвенции о борьбе с финансированием терроризма не соответствуют требованиям", — заявил его председатель Ронни Абрахам.

Напомним, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации во время ее агрессии против Украины. Первые слушания в Международном суде ООН по иску Украины против России прошли 6-9 марта.