Дело о земельном дерибане под Киевом в 2008 году завершилось реальным сроком

16 января 2017, 18:51
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Суд первой инстанции приговорил бывшего главу Обуховского района и его первого заместителя к четырем годам лишения свободы за преступления, совершенные в 2008 году. Дела по этим чиновникам были открыты еще в 2011 году

Увеличить картинку Фото: intvua.com

Бывшие чиновники Обуховской райгосадминистрации за незаконную передачу в собственность гражданам земель водного фонда были осуждены на 4 года лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Вследствие злоупотребления властью экс-председателем Обуховской РГА и его первым заместителем материальный ущерб государства составил более 119 млн грн.

Как сообщает ведомство, первый факт незаконной передачи произошел в 2004 году, когда экс-глава Обуховской РГА предоставил одному ООО в аренду на 49 лет два острова, которые являются землями водного фонда и рекреационного назначения, общей площадью более 10 га за счет земель государственной собственности на территории Украинского горсовета Обуховского района.

В 2008 году экс-председатель разрешил передать в собственность 19 гражданам "для ведения личного крестьянского хозяйства" земельные участки общей площадью 37 га за счет двух островов в акватории Каневского водохранилища, которые на тот момент находились в пользовании общества.

В дальнейшем экс-председатель Обуховской РГА предоставил устное незаконное указание своему первому заместителю, который в то время исполнял обязанности главы района, подписать распоряжение об утверждении проекта землеустройства и передачу указанных земельных участков в собственность, которую последний выполнил.

Согласно законодательству, передача в собственность земель водного фонда и рекреационного назначения запрещена, отмечают в ГПУ.

Кроме того, осенью 2008 года экс-глава Обуховской РГА незаконно передал в собственность 14 гражданам земельные участки общей площадью 1,68 га, а потом еще выдал проект землеустройства для 12 граждан на 1,44 га в административных пределах села Подгорцы в Обуховском районе.

По данным сайта "Судебная власть", подсудимыми были экс-председатель РГА Виктор Остринский и его заместитель Игнат Белемец.

Как сообщало "Дело", Виктор Остринский был взят под стражу 13 октября 2011 года по эпизоду передачи 37 га земли. Менее чем через месяц следователи СБУ получили санкцию на обыск всех объектов недвижимости на 1 тыс. га, принадлежащих сыну экс-главы Обуховского района.

Как сообщалось, в Обуховском районе ранее происходили происшествия, связанные с землей. Так, летом 2007 года неизвестные ворвались в здание и похитили 11 тысяч государственных актов на владение земельными участками в Обуховском районе. Через два месяца нападение повторилось. Только на этот раз неизвестные похитили компьютер со всей базой данных, содержащей перечень земельных актов. Не менее комичная ситуация произошла в 2009 году, когда уборщица "случайно" сожгла тысячу копий земельных актов.

В 2011 году тогдашний глава Госагентства по земельным ресурсам Сергей Тимченко предостерегал от покупки земли в Обуховском районе. По его словам, именно в этом районе на многие участки людям выдали фальшивые акты на землю.

По материалам: "Дело"
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Теги: земля , коррупция

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